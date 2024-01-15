Молочна запіканка за старовинним рецептом: на смак наче хмаринка

В Україні віддавна шанують страви на основі яєць та молока. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати пухку молочну запіканку за рецептом наших бабусь.

Появу запіканки пов’язують із Францією. Саме французи першими почали готувати різноманітні варіації цієї страви. В Україну традиція та рецепти запіканок (а точніше, суфле) прийшли приблизно у XVIII столітті.

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Молочна запіканка – надзвичайно проста страва. Її головні інгредієнти – молоко та яйця. Наші бабусі готували цю смакоту в печі. Ми ж робитимемо запіканку порційно – у горщиках або маленьких формочках – у духовці.

Рецепт молочної запіканки

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

– 1,3 літра молока;– 5 яєць;– сіль – на ваш смак;– ягоди – для оздоблення.

Приготування: