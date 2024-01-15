Молочна запіканка за старовинним рецептом: на смак наче хмаринка
15 січня 2024, 22:20Читать новость на русском
Джерело:food and mood
В Україні віддавна шанують страви на основі яєць та молока. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати пухку молочну запіканку за рецептом наших бабусь.
Появу запіканки пов’язують із Францією. Саме французи першими почали готувати різноманітні варіації цієї страви. В Україну традиція та рецепти запіканок (а точніше, суфле) прийшли приблизно у XVIII столітті.
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Молочна запіканка – надзвичайно проста страва. Її головні інгредієнти – молоко та яйця. Наші бабусі готували цю смакоту в печі. Ми ж робитимемо запіканку порційно – у горщиках або маленьких формочках – у духовці.
Рецепт молочної запіканки
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 1,3 літра молока;
– 5 яєць;
– сіль – на ваш смак;
– ягоди – для оздоблення.
Приготування:
- Яйця з молоком старанно збийте за допомогою міксера.
- Отриману суміш посоліть до смаку.
- Розлийте молочну масу по формах. Краще обирати посудини з високими бортами.
- Молочну масу у формах поставте у духовку, розігріту до 190 градусів.
- Випікати потрібно до золотистої скоринки 15 – 20 хвилин.
- Готову страву подають із джемом або свіжими ягодами.