Для вдалого пікніка: салат у банці та мафіни а-ля піца – страви за лічені хвилини
18 червня 2023, 15:10Читать новость на русском
Пікнік – це чудовий спосіб весело провести час разом із сім'єю чи друзями. Меню на такий захід має бути відповідне.
Літо – це час відпочинку на свіжому повітрі, а що може бути краще за пікнік. У День пікніка 24 Канал підібрав цікаві рецепти страв, які можна взяти з собою.
До теми День пікніка з "Апетитною": які страви приготувати для відпочинку на природі
Салат з куркою та руколою під гірчично-медовим соусом
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Смачно та просто / Фото unsplashІнгредієнти:
гірчичний соус:
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 чайні ложки гірчиці;
салат:
– 1 банка консервованої червоної квасолі;
– 1 куряче філе приготоване на грилі;
– 1 – 2 мандарини;
– горіхи кеш'ю до смаку;
– 2 жмені листя салату;
– щіпка солі;
– щіпка чорного перцю.
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти для соусу.
- Налийте соус на дно банки і викладіть решту інгредієнтів салату: червону квасолю, курку, мандарини, кеш'ю та листя салату.
Мафіни аля-піца
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Ілюстративне фото / Фото unsplashІнгредієнти:
– 100 грамів кефіру;
– 100 грамів кукурудзи;
– 100 грамів червоного перцю;
– 150 грамів курячого філе;
– 200 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 20 грамів зеленої цибулі;
– 100 мілілітрів олії;
– 50 грамів сиру, що добре плавиться;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– щіпка солі;
– щіпка чорного перцю.
Приготування:
- Насипте в одну миску сухі інгредієнти: борошно, сіль, перець і розпушувач.
- У другу миску розбийте яйця, перемішайте виделкою, додайте решту вологих інгредієнтів: кефір, соняшникову олію.
- Обсмажте курячу грудку, попередньо нарізану дрібними кубиками.
- Перець і цибулю промийте водою, потім наріжте дрібними кубиками.
- З’єднайте вологі та сухі інгредієнти, додайте решту компонентів: кукурудзу, перець, цибулю, курку, сир і петрушку. Обережно перемішайте.
- Наповніть тістом форми для мафінів на 3/4.
- Запікайте мафіни у розігрітій до 180 градусів духовці 15 – 20 хвилин.