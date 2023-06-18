Для вдалого пікніка: салат у банці та мафіни а-ля піца – страви за лічені хвилини

Пікнік – це чудовий спосіб весело провести час разом із сім'єю чи друзями. Меню на такий захід має бути відповідне.

Літо – це час відпочинку на свіжому повітрі, а що може бути краще за пікнік. У День пікніка 24 Канал підібрав цікаві рецепти страв, які можна взяти з собою.

До теми День пікніка з "Апетитною": які страви приготувати для відпочинку на природі

Салат з куркою та руколою під гірчично-медовим соусом

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Смачно та просто / Фото unsplash

– 2 столові ложки майонезу;– 2 чайні ложки гірчиці;– 1 банка консервованої червоної квасолі;– 1 куряче філе приготоване на грилі;– 1 – 2 мандарини;– горіхи кеш'ю до смаку;– 2 жмені листя салату;– щіпка солі;– щіпка чорного перцю.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти для соусу.

Налийте соус на дно банки і викладіть решту інгредієнтів салату: червону квасолю, курку, мандарини, кеш'ю та листя салату.

Мафіни аля-піца

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Ілюстративне фото / Фото unsplash

– 100 грамів кефіру;– 100 грамів кукурудзи;– 100 грамів червоного перцю;– 150 грамів курячого філе;– 200 грамів борошна;– 2 яйця;– 20 грамів зеленої цибулі;– 100 мілілітрів олії;– 50 грамів сиру, що добре плавиться;– 2 чайні ложки розпушувача;– щіпка солі;– щіпка чорного перцю.

Приготування: