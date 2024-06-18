Те, що потрібно для перегляду футболу: швидкі закуски до пива
18 червня 2024, 23:55Читать новость на русском
Пиво та закуски – успішна пара, особливо під час футбольного сезону. Пропонуємо вам рецепти швидких та простих страв з доступних продуктів.
Хрусткі чипси, смажені цибулеві кільця чи пікантні крильця – одні із найулюбленіших закусок для пива. Для того, щоб ними смакувати більше не потрібно йти у паб, їх легко можна приготувати вдома.
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Домашні чипси
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Просто та смачно / Фото unsplash
– 3 середні картоплини;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– сіль до смаку;
– улюблені спеції за бажанням (паприка, сухий часник тощо).
Приготування:
- Картоплю помийте та почистіть від шкірки.
- Наріжте картоплю тонкими скибочками за допомогою ножа або овочерізки.
- Чим тонші скибочки, тим хрусткіші будуть чипси.
- Промийте нарізану картоплю в холодній воді, щоб видалити зайвий крохмаль.
- Це допоможе зробити чипси більш хрусткими.
- Злийте воду та обсушіть картопляні скибочки паперовим рушником.
- У великій мисці змішайте картопляні скибочки з рослинною олією, сіллю та улюбленими спеціями.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Викладіть картопляні скибочки на деко, застелене пергаментним папером, в один шар.
- Випікайте у розігрітій духовці 15 – 20 хвилин, поки чипси не стануть золотистими та хрусткими. Під час випікання переверніть чипси один раз, щоб вони рівномірно підрум'янилися.
- Вийміть чипси з духовки та дайте їм трохи охолонути перед подачею.
Цибулеві кільця
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Те, що треба до пива / Фото unsplash
– 2 великі цибулини;
– 150 грамів пшеничного борошна;
– 2 яйця;
– 200 мілілітрів молока;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– рослинна олія для смаження;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Цибулини почистіть та наріжте кільцями товщиною близько 1 сантиметр.
- Відокремте кожне кільце одне від одного.
- У глибокій мисці збийте яйця з молоком.
- В іншу миску насипте борошно та додайте сіль і перець до смаку.
- У третю миску насипте панірувальні сухарі.
- Розігрійте рослинну олію у великій сковороді на середньому вогні.
- Обваляйте кожне кільце спочатку в борошні, потім занурте у яєчну суміш і нарешті обваляйте в панірувальних сухарях.
- Смажте кільця в розігрітій олії до золотистого кольору, приблизно по 2 – 3 хвилини з кожного боку.
- Викладіть готові кільця на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію.
- Подавайте цибулеві кільця гарячими як самостійну закуску або з улюбленими соусами.
Пікантні курячі крильця
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм курячих крилець;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 2 столові ложки меду;
– 2 столові ложки кетчупу;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка чилі порошку (за бажанням);
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Курячі крильця помийте та обсушіть паперовим рушником.
- У великій мисці змішайте соєвий соус, мед, кетчуп, рослинну олію, подрібнений часник, паприку, чилі порошок (за бажанням), сіль та перець.
- Додайте крильця в миску з маринадом і ретельно перемішайте, щоб кожне крильце було добре покрите сумішшю. Залиште маринуватися на 15 – 20 хвилин (або довше, якщо є час).
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Викладіть крильця на деко, застелене пергаментним папером, в один шар.
- Випікайте у розігрітій духовці приблизно 25 – 30 хвилин.
- Подавайте гарячими, за бажанням прикрасивши свіжою зеленню або додатковим соусом.