Те, що потрібно для перегляду футболу: швидкі закуски до пива

Пиво та закуски – успішна пара, особливо під час футбольного сезону. Пропонуємо вам рецепти швидких та простих страв з доступних продуктів.

Хрусткі чипси, смажені цибулеві кільця чи пікантні крильця – одні із найулюбленіших закусок для пива. Для того, щоб ними смакувати більше не потрібно йти у паб, їх легко можна приготувати вдома.

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Домашні чипси

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4



Просто та смачно / Фото unsplash

– 3 середні картоплини;– 2 столові ложки рослинної олії;– сіль до смаку;– улюблені спеції за бажанням (паприка, сухий часник тощо).

Приготування:

Картоплю помийте та почистіть від шкірки. Наріжте картоплю тонкими скибочками за допомогою ножа або овочерізки. Чим тонші скибочки, тим хрусткіші будуть чипси. Промийте нарізану картоплю в холодній воді, щоб видалити зайвий крохмаль. Це допоможе зробити чипси більш хрусткими. Злийте воду та обсушіть картопляні скибочки паперовим рушником. У великій мисці змішайте картопляні скибочки з рослинною олією, сіллю та улюбленими спеціями. Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть картопляні скибочки на деко, застелене пергаментним папером, в один шар. Випікайте у розігрітій духовці 15 – 20 хвилин, поки чипси не стануть золотистими та хрусткими. Під час випікання переверніть чипси один раз, щоб вони рівномірно підрум'янилися. Вийміть чипси з духовки та дайте їм трохи охолонути перед подачею.

Цибулеві кільця

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4



Те, що треба до пива / Фото unsplash

– 2 великі цибулини;– 150 грамів пшеничного борошна;– 2 яйця;– 200 мілілітрів молока;– 100 грамів панірувальних сухарів;– рослинна олія для смаження;– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Цибулини почистіть та наріжте кільцями товщиною близько 1 сантиметр. Відокремте кожне кільце одне від одного. У глибокій мисці збийте яйця з молоком. В іншу миску насипте борошно та додайте сіль і перець до смаку. У третю миску насипте панірувальні сухарі. Розігрійте рослинну олію у великій сковороді на середньому вогні. Обваляйте кожне кільце спочатку в борошні, потім занурте у яєчну суміш і нарешті обваляйте в панірувальних сухарях. Смажте кільця в розігрітій олії до золотистого кольору, приблизно по 2 – 3 хвилини з кожного боку. Викладіть готові кільця на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію. Подавайте цибулеві кільця гарячими як самостійну закуску або з улюбленими соусами.

Пікантні курячі крильця

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4



Такі соковиті / Фото unsplash

– 1 кілограм курячих крилець;– 3 столові ложки соєвого соусу;– 2 столові ложки меду;– 2 столові ложки кетчупу;– 1 столова ложка рослинної олії;– 2 зубчики часнику;– 1 чайна ложка паприки;– 1 чайна ложка чилі порошку (за бажанням);– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Курячі крильця помийте та обсушіть паперовим рушником. У великій мисці змішайте соєвий соус, мед, кетчуп, рослинну олію, подрібнений часник, паприку, чилі порошок (за бажанням), сіль та перець. Додайте крильця в миску з маринадом і ретельно перемішайте, щоб кожне крильце було добре покрите сумішшю. Залиште маринуватися на 15 – 20 хвилин (або довше, якщо є час). Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть крильця на деко, застелене пергаментним папером, в один шар. Випікайте у розігрітій духовці приблизно 25 – 30 хвилин. Подавайте гарячими, за бажанням прикрасивши свіжою зеленню або додатковим соусом.

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