Коли святкуємо Другий Святвечір у 2024 році: які страви потрібно приготувати

Другий Святий вечір 2024 за новим календарем святкуватимемо 5 січня. Цей вечір напередодні Водохреща, яке відтепер припадає 6 січня. Відповідно, на столі повинні бути традиційні для цього дня страви.

Це свято також відоме, як Голодна кутя чи Водохресний вечір. За вечерею слід зібратися усією родиною та скуштувати обрядні смаколики. 24 Канал зібрав добірку обов'язкових страв, які повинні бути на вашому столі.

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За світлового дня не можна нічого їсти. Коли зійде перша зірка потрібно випити водохресної води, попередньо освяченої в церкві і тоді сідати за вечерю. На столі мають бути лише пісні страви. Як правило, готують сім страв, але можна і більше (9 або 11), головне, щоб їхня кількість була непарною.

Кутя

Для голодної куті зерно потрібно варити тільки на воді, не можна додавати масло чи вершки. За бажанням наші предки підсолоджували медом. Також у залежності від традицій додають узвар, родзинки, мак, горіхи та сухофрукти.

Другий Святвечір – важливе українське свято / Фото unsplash

Узвар

Солодкий відвар, який готують сушених фруктів і ягід традиційно подають до столу на Голодну кутю. Основа напою – це суміш засушених фруктів: яблук, груш, абрикосів, вишень, слив тощо.

Пісний борщ

Він має бути приготовлений без бульйону та м'яса. Деякі господині додають до нього квасолю, гриби або так звані грибні вушка – невеликі пельмені із тіста з грибною начинкою.

Вареники

Головне правильно – вони повинні бути пісні. Щодо начинки, то все залежиться від регіону та смакових вподобань. Це може бути капуста, гриби, картопля та навіть мак.

Голубці з овочами та рисом

Начинка для пісних голубців може бути будь-якою. Крупу беріть таку, яка смакує вам найкраще – пшоно, перловка, гречка, рис, ячмінна тощо.

Гречані млинці

Гречані млинці смажать на добре розігрітій сковороді з обох сторін. Їх можна подавати як окрему страву, поливаючи варенням, а також замість хліба до пісного борщу.

Пампухи

Пампухи є традиційною солодкою стравою святвечірнього столу. Здобні, пухкі і солодкі, з різними начинками – саме з ними асоціюється цей особливий вечір.