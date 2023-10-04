Ідеальна закуска на осінь у вигляді міні-гарбузів до столу чи на Геловін
4 жовтня 2023, 17:38Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
Осінь прийшла не тільки зі зниженням температури та опалим листям, а й з новими рецептами закусок до столу. Один з них – це міні-гарбузи з міксом сирів, часником та різноманітними посипками.
Ідеальна закуска на осінь у вигляді міні-гарбузів стане тільки окрасою столу, а й відмінним варіантом для швидкого та яскравого перекусу. Такі ефектні гарбузики з крем-сиру також підійдуть до святкування Геловіну.
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Панірувати таку закуску можна у насінні кунжуту, спеціях чи крихті. Експериментуйте та дивуйте рідних неймовірними смаками та презентаціями.
Рецепт міні-гарбузів на закуску
- Час: 15 хвилин
- Порції: 6 штук
– 200 грамів вершкового сиру;
– 100 грамів твердого сиру;
– свіжа зелень кінзи, кропу чи петрушки;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Для панірування:
– начос;
– мелена копчена паприка;
– кунжут.
Приготування:
- У мисці змішуємо крем-сир, натертий твердий сир на дрібній тертці, дрібно нарізану зелень та спеції. Вичавлюємо часник. Ретельно все перемішуємо та формуємо кульки.
- Начоси, або чипси подрібнюємо в крихту. Паніруємо сирні кульки в начосах чи чипсах, паприці та насінні кунжуту.
- За допомогою мотузки формуємо складки гарбузів, а замість хвостиків вставляємо солені палички.
- Закуска до столу готова.
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Смачного!