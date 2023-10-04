Ідеальна закуска на осінь у вигляді міні-гарбузів до столу чи на Геловін

4 жовтня 2023, 17:38
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Джерело:

Валерія Велігура

Осінь прийшла не тільки зі зниженням температури та опалим листям, а й з новими рецептами закусок до столу. Один з них – це міні-гарбузи з міксом сирів, часником та різноманітними посипками.

Ідеальна закуска на осінь у вигляді міні-гарбузів стане тільки окрасою столу, а й відмінним варіантом для швидкого та яскравого перекусу. Такі ефектні гарбузики з крем-сиру також підійдуть до святкування Геловіну.

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Панірувати таку закуску можна у насінні кунжуту, спеціях чи крихті. Експериментуйте та дивуйте рідних неймовірними смаками та презентаціями.

Рецепт міні-гарбузів на закуску

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 6 штук
Інгредієнти:
 – 200 грамів вершкового сиру;
 – 100 грамів твердого сиру;
 – свіжа зелень кінзи, кропу чи петрушки;
 – 1 – 2 зубчики часнику;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.
Для панірування:
 – начос;
 – мелена копчена паприка;
 – кунжут.

Приготування:

  • У мисці змішуємо крем-сир, натертий твердий сир на дрібній тертці, дрібно нарізану зелень та спеції. Вичавлюємо часник. Ретельно все перемішуємо та формуємо кульки.
  • Начоси, або чипси подрібнюємо в крихту. Паніруємо сирні кульки в начосах чи чипсах, паприці та насінні кунжуту.
  • За допомогою мотузки формуємо складки гарбузів, а замість хвостиків вставляємо солені палички.
  • Закуска до столу готова.


Смачного!

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Автор: Богданна Рибак