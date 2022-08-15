Солодка консервація: рецепт груш у сиропі

15 серпня 2022 , 22:30
Читать новость на русском

Джерело:

kukbuk

Груші – чудовий варіант для зимової консервації. Вони чудово смакують до м'яса та десертів, а їхньому сиропу можна знайти безліч застосувань.

Настає пора груш, а отже, варто приділити увагу не лише свіжим фруктам, а й заготувати їх на зиму. Не плануйте на це цілі вихідні – цей рецепт може стати чудовим варіантом для проведення тихих літніх вечорів.

Читайте також Вечеря за 20 хвилин: рецепт курячого шніцеля з картопляним пюре

Не упустіть шанс заготувати чудові груші – про це ще не пошкодувала жодна господиня.

Рецепт груші в легкому сиропі

Час: 2,5 години
Порцій: 4

Неймовірно смачно / Фото kukbuk

Інгредієнти:

  • 5 – 6 груш;
  • 2 столові ложки лимонного соку;
  • 900 мілілітрів води;
  • 400 грамів цукру;
  • шматок свіжого імбиру 2 сантиметри;
  • 2 зірки анісу.

Приготування:

  1. Груші ретельно промийте та очистіть від шкірки. Виріжте насіння.
  2. Наріжте фрукти на шматочки і змастіть їх лимонним соком.
  3. У каструлі з товстим дном зваріть сироп з води, цукру, очищеного і нарізаного імбиру.
  4. У ошпарені банки покладіть зірочку анісу. Слідом покладіть в них груші, потім полийте їх гарячим сиропом так, щоб залишилося 1,5 сантиметра вільного простору зверху.
  5. Швидко закривайте банки.
  6. Нагрійте воду в каструлі, на її дно вистеліть кухонну марлю.
  7. Помістіть туди банки і доведіть до кипіння.
  8. Коли закипить, зменшіть вогонь і варіть груші 15 хвилин. Обережно вийміть банки і поставте їх догори дном на тканину. Накрийте іншою тканиною і залиште до повного охолодження.

Зберігайте банки в прохолодному та затіненому місці.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська