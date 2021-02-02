Курка Кордон Блю з м'яса гомілки: рецепт для всієї родини

Надзвичайно ситна м'ясна страва з курячих гомілок, яка точно сподобається всій вашій родині.
Джерело: Наша Ряба
Сordon bleu – французька страва, що в перекладі означає "синя стрічка". Існує версія, що страву вперше приготували кухарка Людовика XV – мадам Дюбарі. Саме за Кордон Блю король нагородив її синьою стрічкою, звідси пішла й назва.
Вишукана страва французької кухні курка Кордон Блю – ситна, ніжна всередині та ароматна. Ви з легкістю можете приготувати її вдома та залучити дітей в допомогу.
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Найкраще курка Кордон Блю з м'яса гомілки смакуватиме з картопляним пюре, або з овочевим гарніром. Ставу з курки ви можете подавати як до святкового столу чи родинних застіль, так і на обід чи вечерю.
Ретельно помийте курятину. М'ясо гомілки відбийте через шар харчової плівки, щоб не пошкодити структуру, додайте сіль і чорний мелений перець на ваш смак.
Твердий сир і шинку нарізати тонкими скибочками, викласти на м'ясо гомілки та обережно загорнути в рулет.
Запанірувати сформовану курку Кордон Блю в борошні, яйцях і сухарях.
Обсмажте заготовку до рум'яної скориночки у великій кількості попередньо розігрітої олії.
Розігрійте духовку та запечіть курку Кордон Блю близько 20 хв при температурі 180 градусів до готовності. Смачного!