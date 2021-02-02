Курка Кордон Блю з м'яса гомілки: рецепт для всієї родини

2 лютого 2021 , 14:10
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Надзвичайно ситна м'ясна страва з курячих гомілок, яка точно сподобається всій вашій родині.

Джерело: Наша Ряба

Сordon bleu – французька страва, що в перекладі означає "синя стрічка". Існує версія, що страву вперше приготували кухарка Людовика XV – мадам Дюбарі. Саме за Кордон Блю король нагородив її синьою стрічкою, звідси пішла й назва.

Вишукана страва французької кухні курка Кордон Блю – ситна, ніжна всередині та ароматна. Ви з легкістю можете приготувати її вдома та залучити дітей в допомогу.

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Найкраще курка Кордон Блю з м'яса гомілки смакуватиме з картопляним пюре, або з овочевим гарніром. Ставу з курки ви можете подавати як до святкового столу чи родинних застіль, так і на обід чи вечерю.

Як приготувати курку Кордон Блю з м'яса гомілки

Інгредієнти:
– 300 г м'яса гомілки;
– 10 г олії;
– чорний мелений перець;
– 50 г шинки;
– 30 г твердого сиру;
– 3 шт. курячих яєць;
– 30 г борошна;
– 10 г панірувальних сухарів.

  1. Ретельно помийте курятину. М'ясо гомілки відбийте через шар харчової плівки, щоб не пошкодити структуру, додайте сіль і чорний мелений перець на ваш смак.

  2. Твердий сир і шинку нарізати тонкими скибочками, викласти на м'ясо гомілки та обережно загорнути в рулет.

  3. Запанірувати сформовану курку Кордон Блю в борошні, яйцях і сухарях.

  4. Обсмажте заготовку до рум'яної скориночки у великій кількості попередньо розігрітої олії.

  5. Розігрійте духовку та запечіть курку Кордон Блю близько 20 хв при температурі 180 градусів до готовності. Смачного!