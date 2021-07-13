Що приготувати із залишків бісквіта: влучні поради кондитера

Ніколи не викидайте залишки бісквіту, адже з нього можна приготувати смачний десерт або красиво задекорувати улюблений торт. У нас є для вас кілька ідей!

Після приготування випічки частенько залишаються шматки бісквіта: після обрізання коржів на торт, або коли потрібно зрізати верхівку коржа. А що ж робити із залишками? Талановита кондитерка Ліза Глінська вирішила поділитися з читачами кількома ідеями та порадами, щодо подальшого використання бісквіту.

Читайте також Швидкі закуски з маринованої курятини: філе на шпажках, апетитні крильця, рол із шашликом

Що приготувати із залишків бісквіта

Одним із найпростіших способів використання залишків бісквіту – приготування з нього крихти для декору торта.



Єлизавета Глінська / Фото з інстаграму

До прикладу, з бісквітної крихти можна зробити ідеальний та влучний декор для торта "Червоний оксамит", "Сметанник", "Медовик", "Малиновий медовик".



Торт "Медовик" з малиною / Фото з інстаграму

Також можна приготувати англійський десерт в склянці – трайфл. Просто візьміть шматочки бісквіта, перекладіть його шарами із вершковим або заварним кремом і ягодами.

Якщо жоден з цих варіантів вам не підходить – приготуйте печиво "Картопля". Адже існує думка, що цей десерт був придуманий кондитерами якраз для того, щоб позбутися залишків від коржів.



Торт задекорований в крихті бісквіта / Фото з інстаграму

Також із залишків бісквіта можна приготувати "тортики на паличці" – кейк-попси. Їх обожнюють діти!