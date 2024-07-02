Не тільки з перцю чи помідорів: відеорецепт аджики з кабачків

2 липня 2024, 21:35
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Джерело:

Канал ВО

Така закрутка, точно не затримається у вашій коморі. Її можна додавати до м'яса чи картоплі. Більше не доведеться купувати соусу у магазині!

Аджика – абхазька та грузинська гостра ароматна консервація у вигляді соусу. Найчастіше її готують з червоного перцю, часнику та пряних трав. Проте варіант із кабачками також чудово смакуватиме.

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Аджика з кабачків

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми кабачків;
– 200 грамів болгарського перцю;
– 200 грамів моркви;
– 1 кілограм помідорів;
– 1 – 2 головки часнику;
– 1 – 3 чайні ложки меленого гіркого перцю або 0,5 – 1 штука свіжого гіркого перцю;
– 140 грамів томатної пасти;
– 120 грамів рослинної олії (без запаху);
– 100 грамів цукру;
– 1 – 1,5 столової ложки кам'яної солі;
– 80 мілілітрів оцту 9%.

Приготування:

  1. Кабачки помийте та почистіть.
  2. Якщо плоди старі обов'язково треба дістати насіння.
  3. Всі овочі окрім часнику пропустіть через м'ясорубку та викладіть у каструлю.
  4. Готуйте овочі до кипіння. Постійно помішуйте.
  5. Після того, як маса закипіла зменшіть вогонь.
  6. Готуйте ще 25 хвилин, постійно помішуючи. 
  7. Додайте олію та томатну пасту, мелений перець, цукор і все ретельно перемішайте.
  8. Також додайте сіль та знову перемішайте і продовжуйте готувати ще 10 хвилин.
  9. Додайте подрібнений часник оцет та знову перемішайте. Готуйте ще 10 хвилин.
  10. Гарячу аджику розкладіть у чисті стерилізовані банки.
  11. І закрийте стерилізованими кришками.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська