Не тільки з перцю чи помідорів: відеорецепт аджики з кабачків
2 липня 2024, 21:35Читать новость на русском
Джерело:Канал ВО
Така закрутка, точно не затримається у вашій коморі. Її можна додавати до м'яса чи картоплі. Більше не доведеться купувати соусу у магазині!
Аджика – абхазька та грузинська гостра ароматна консервація у вигляді соусу. Найчастіше її готують з червоного перцю, часнику та пряних трав. Проте варіант із кабачками також чудово смакуватиме.
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Аджика з кабачків
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 2 кілограми кабачків;
– 200 грамів болгарського перцю;
– 200 грамів моркви;
– 1 кілограм помідорів;
– 1 – 2 головки часнику;
– 1 – 3 чайні ложки меленого гіркого перцю або 0,5 – 1 штука свіжого гіркого перцю;
– 140 грамів томатної пасти;
– 120 грамів рослинної олії (без запаху);
– 100 грамів цукру;
– 1 – 1,5 столової ложки кам'яної солі;
– 80 мілілітрів оцту 9%.
Приготування:
- Кабачки помийте та почистіть.
- Якщо плоди старі обов'язково треба дістати насіння.
- Всі овочі окрім часнику пропустіть через м'ясорубку та викладіть у каструлю.
- Готуйте овочі до кипіння. Постійно помішуйте.
- Після того, як маса закипіла зменшіть вогонь.
- Готуйте ще 25 хвилин, постійно помішуючи.
- Додайте олію та томатну пасту, мелений перець, цукор і все ретельно перемішайте.
- Також додайте сіль та знову перемішайте і продовжуйте готувати ще 10 хвилин.
- Додайте подрібнений часник оцет та знову перемішайте. Готуйте ще 10 хвилин.
- Гарячу аджику розкладіть у чисті стерилізовані банки.
- І закрийте стерилізованими кришками.