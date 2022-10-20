Варення "п'ятихвилинка" з калини: як зробити вітамінну заготовку на зиму
20 жовтня 2022 , 19:33Читать новость на русском
Джерело:Броварня Рівне
Калина здавна відома своїми неймовірними корисними властивостями. Як швидко зберегти калину на зиму – дізнайтеся у нашому матеріалі.
Калина здавна стала символом України. Її смак та корисні властивості підкорили наших пращурів, і ми цінуємо ці ягоди й донині. Варення з калини – це чудовий вітамінний заряд, якого наш організм так потребуватиме взимку.
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Рецепт варення з калини
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Вітамінний смаколик / Фото Броварня Рівне
Інгредієнти:
- 800 грамів ягід калини;
- 600 грамів цукру;
- 1 стакан води;
- пакетик ванільного цукру.
Приготування:
- Ягоди очистіть від шкірки і промийте холодною проточною водою.
- Рівномірно висипте їх на стіл, накрийте паперовими рушниками – нехай вони вберуть всю вологу.
- У каструлю з товстим дном висипте цукор та заливайте окропом, перемішайте і нагрівайте сироп до повного розчинення всіх кристалів цукру.
- Дайте сиропу покипіти п'ять хвилин, потім засипте в нього ягоди, прокип'ятіть 5 хвилин і швидко охолодіть на крижаній бані.
- Після повного охолодження варення знову доведіть до кипіння, прокип'ятіть п'ять хвилин, розкладіть у стерильну тару та закатайте залізними кришками.