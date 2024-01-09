Головне – не проковтніть язик: як зробити звичайну картоплю стравою на мільйон

9 січня 2024, 15:55
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Джерело:

danilchenko_77

Картопля є чи не найулюбленішим гарніром для багатьох. Спробуйте приготувати її за цим рецептом і ви точно не залишитеся розчарованими.

Смачна вершкова заправка перетворить звичайну варену картоплю на ресторанну страву. Обов'язково збережіть цей рецепт, адже всі його проситимуть.

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Рецепт смачної картоплі із заправкою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 200 мілілітрів вершків;
– 0,5 кілограма картоплі;
– кріп до смаку.

Приготування:

  1. Почистьте та поріжте дрібно цибулю. Обсмажте її на олії.
  2. Паралельно очищену та нарізану картоплю відваріть до готовності у підсоленій воді.
  3. Коли цибуля стане золотавого кольору, додайте часник і влийте вершки. Посоліть, поперчіть до смаку, тушкуйте 2 – 3 хвилини, після чого додайте подрібнений кріп.
  4. Залийте цим соусом картоплю.
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Автор: Ольга Котів