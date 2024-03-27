Не тільки свинина: рецепт індички на Пасху

27 березня 2024, 06:02
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Джерело:

Polki

Фарширований рулет з індички та грибів – це вишукана страва, яка поєднує ніжність м'яса індички з ароматом та смаком грибів. Цей рулет є відмінним вибором для будь-якого святкового столу чи вечері з родиною.

Фарширований рулет з індички та грибів – це не лише смачна страва, але й витончений шедевр, який може прикрасити будь-яке святкове застілля. Ніжний смак м'яса індички, поєднаний з ароматом та текстурою грибів, робить його неперевершеним вибором для особливих випадків.

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Фарширована індичка

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1,2 кілограма філе індички;
– олія для смаження;
– 1 цибуля-порей;
– 300 грамів грибів;
– 1 ложка вершкового масла;
– 2 столові ложки панірувальних сухарів;
– чебрець до смаку;
– 150 грамів помідорів черрі;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.

Приготування:

  1. М'ясо промийте та обсушіть.
  2. Розріжте вздовж з одного боку.
  3. Приправте сіллю, перцем.
  4. Змастіть маслом і поставте в прохолодне місце на 2 години.
  5. Цибулю-порей розріжте уздовж навпіл, ретельно промийте, обсушіть і наріжте півкільцями.
  6. Гриби почистіть і половину наріжте пластинками.
  7. Цибулю-порей обсмажте на вершковому маслі, додайте гриби, смажте, помішуючи, поки майже вся рідина не випарується.
  8. Посипте сіллю та перцем, додайте трохи чебрецю та тушкуйте під кришкою.
  9. Змішайте начинку з сухарями і заповніть виріз м’яса.
  10. Виріз зашийте білими нитками або скріпіть зубочистками.
  11. Обсмажте м'ясо на сковороді з олією.
  12. Перекладіть в жаровню.
  13. Випікайте приблизно 30 хвилин при 190 градусах.
  14. Накрийте рештою нарізаними половинками грибами та помідорами.
  15. Випікайте ще близько 25 хвилин.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська