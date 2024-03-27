Не тільки свинина: рецепт індички на Пасху
27 березня 2024, 06:02Читать новость на русском
Джерело:Polki
Фарширований рулет з індички та грибів – це вишукана страва, яка поєднує ніжність м'яса індички з ароматом та смаком грибів. Цей рулет є відмінним вибором для будь-якого святкового столу чи вечері з родиною.
Фарширований рулет з індички та грибів – це не лише смачна страва, але й витончений шедевр, який може прикрасити будь-яке святкове застілля. Ніжний смак м'яса індички, поєднаний з ароматом та текстурою грибів, робить його неперевершеним вибором для особливих випадків.
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Фарширована індичка
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 1,2 кілограма філе індички;
– олія для смаження;
– 1 цибуля-порей;
– 300 грамів грибів;
– 1 ложка вершкового масла;
– 2 столові ложки панірувальних сухарів;
– чебрець до смаку;
– 150 грамів помідорів черрі;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.
Приготування:
- М'ясо промийте та обсушіть.
- Розріжте вздовж з одного боку.
- Приправте сіллю, перцем.
- Змастіть маслом і поставте в прохолодне місце на 2 години.
- Цибулю-порей розріжте уздовж навпіл, ретельно промийте, обсушіть і наріжте півкільцями.
- Гриби почистіть і половину наріжте пластинками.
- Цибулю-порей обсмажте на вершковому маслі, додайте гриби, смажте, помішуючи, поки майже вся рідина не випарується.
- Посипте сіллю та перцем, додайте трохи чебрецю та тушкуйте під кришкою.
- Змішайте начинку з сухарями і заповніть виріз м’яса.
- Виріз зашийте білими нитками або скріпіть зубочистками.
- Обсмажте м'ясо на сковороді з олією.
- Перекладіть в жаровню.
- Випікайте приблизно 30 хвилин при 190 градусах.
- Накрийте рештою нарізаними половинками грибами та помідорами.
- Випікайте ще близько 25 хвилин.