Це новий хіт сезону: салат з кукурудзи та капусти
Джерело:Fajne gotowanie
Легкий, свіжий та смачний салат з консервованою кукурудзою завжди буде хорошим вибором для будь-якого столу. Весь секрет – в особливому соусі!
Швидкий і дуже смачний салат з пекінської капусти та кукурудзи стане гарним доповненням до вечері. Він також чудово підходить як закуска на вечірці.
Цікаво 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті
Рецепт салату з кукурудзи
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 300 грамів пекінської капусти;
– 150 грамів болгарського перцю;
– 75 грамів кукурудзи консервованої;
– 50 грамів майонезу;
– 70 грамів вершків 12%;
– сіль, перець, копчена підтримка до смаку. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.
Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!
Приготування:
- Капусту розріжте навпіл.
- Дрібно насічіть її.
- Наріжте перець кубиками.
- Відціджену кукурудзу додайте до капусти та перцю
- Змішайте майонез, сметану, сіль, перець та паприку.
- Все ретельно перемішайте.
Як обрати якісну кукурудзу
Оберіть банку з кукурудзою, термін придатності якої ще досить довгий. Чим довший термін придатності, тим ймовірніше, що кукурудза залишиться свіжою і смачною.
Перевірте, чи немає ознак пошкодження банки: вигинів, подряпин або корозії. Це може бути ознакою того, що консерви були пошкоджені або некоректно зберігалися. Перед покупкою можна переглянути відгуки споживачів в інтернеті.Ще один дуже смачний салат: приготуйте з руколою та буряком.