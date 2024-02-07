Спробуйте щось нове: оригінальний рецепт салату з куркою, локшиною та апельсином

Швидкі салати з курочкою – це завжди ідеальна опція для смачного перекусу або вечері. Неймовірний смак без витрати часу підкорює з першої ж спроби.

Якщо у вас є залишки смаженої курочки, ви легко можете перетворити їх на смачний перекус або вечерю. Легкість салату, поживність курочки та яскраві апельсинові нотки – що може бути смачніше?

Цікаво Чи потрібно збирати піну з бульйону: яке важливе знання про м'ясо вирішить все

Рецепт швидкого салату з курочкою

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Чудова вечеря / Фото ВВС Food

Інгредієнти:

– 200 грамів рисової локшини;

– 60 грамів арахісового масла;

– 2 чайні ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка солодкого соусу чилі;

– 2 зубчики часнику (дрібно нарізаного);

– 1 маленький шматочок кореня імбиру (натертий);

– цедра і сік 1 апельсина;

– 300 грамів курочки (нарізаної на шматочки);

– 1 натерта морква;

– половина огірка (дрібно нарізаного);

– 4 подрібнені цибулини;

– 1 червоний перець (дрібно нарізаний);

– кілька листків салату (подрібнених);

– столова ложка підсмаженого насіння кунжуту;

– 2 лайми (розрізані навпіл).

Приготування:

Локшину заливайте кип'ятком та відставте на 10 хвилин, періодично помішуючи. У мисці змішайте арахісове масло, соєвий соус, соус чилі, часник, імбир, апельсинову цедру та сік, добре перемішайте. Додайте до соусу 2 – 3 столові ложки теплої води та збийте до однорідності. Всипте курку та ретельно перемішайте, щоб м'ясо добре покрилося соусом. У великій мисці з'єднайте моркву, огірок та ріпчасту цибулю. Потім додайте курку з соусом та все добре перемішайте. Локшину викладіть на 4 тарілки, покрийте салатом, посипте червоним перцем та кунжутом. Подавайте з половинками лайма.

Це важливо знати: скільки часу потрібно варити