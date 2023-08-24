Легендарний рецепт картоплі з лисичками до святкового столу
24 серпня 2023, 14:52Читать новость на русском
Джерело:Ангеліна Зінкова
Що може бути смачнішим за культове поєднання картоплі та грибів. А якщо ще й подати це зі сметанковим соусом - смакота ще та.
Не знаєте, що приготувати на обід? Спробуйте рецепт з лисичками та особливою картоплею.
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Це легендарний рецепт картоплі з лисичками, який точно сподобається кожному. Він надзвичайно легкий у приготуванні, а смак – неймовірний.
Рецепт картоплі з лисичками
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2
– 4 картоплини;
– лисички;
– оливкова олія;
– часник;
– вершкове масло;
– сіль;
– 2 – 3 ложки сметани;
– свіжий кріп;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Очищуємо картоплю, робимо надрізи гострим ножем, але не прорізаємо до кінця.
- Варимо картоплю у киплячій, підсоленій воді протягом 10 – 15 хвилин (час залежить від розміру).
- Лисички миємо, так само проварюємо у киплячій воді протягом 3 – 4 хвилин.
- Тепер картоплю викладаємо у жаротривку форму, поливаємо оливковою олією, посипаємо сіль та перець. Ставимо у духовку на режим гриль чи обдув при 240 градусах. Запікаємо 15 хвилин, щоб стала рум’яна.
- Для лисичок кидаємо шмат масла на сковорідку, часник. Обсмажуємо протягом 5 – 7 хвилин на помірному вогні.
- Для соусу змішуємо сметану, кріп, сіль та мелений чорний перець.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати баклажани на смак, як гриби.