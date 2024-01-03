Шедевр на святковому столі: готуємо мандаринове варення без зайвих зусиль

3 січня 2024, 18:23
Читать новость на русском

Джерело:

papilot

Відчуйте аромат свіжих мандаринів та насолоджуйтеся неповторною солодкістю у кожній ложці – все це про мандаринове варення. Готувати його дуже просто, тож беремо фрукти та йдемо на кухню!

Мандаринове варення – це чудові зимові ласощі, які можна створити власноруч. Перегляньте найсмачніший та найпростіший рецепт солодкого десерту. Його можна подавати до тостів чи млинців.

Цікаво Для тих, хто не встигає: рецепт "лінивих" пампухів, які можна приготувати дуже швидко

Рецепт мандаринового варення

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Така смакота / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 1 кілограм мандаринів;
– 200 грамів цукру;
– 2 чайні ложки кориці;
– 1 чайна ложка свіжомеленого кардамону;
– 3 гілочки свіжого чебрецю;
– 1 чайна ложка цедри лимона.

Приготування:

  1. Подрібніть мандарини та покладіть у каструлю.
  2. З’єднайте їх з рештою інгредієнтів.
  3. Варіть на повільному вогні, періодично помішуючи. Коли суміш загусне, видаліть гілочки чебрецю.
  4. Варення розкладіть по банках та помістіть у холодильник.

Як обрати солодкі мандарини

Купуйте мандарини з яскраво-оранжевою шкіркою. Чим насиченіший колір, тим ймовірніше, що мандарини будуть солодкими.Вони повинні бути важкими для свого розміру, що може свідчити про високий вміст соку та солодкість.

Також важливо знати: чи потрібно мити мандарини.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська