Шедевр на святковому столі: готуємо мандаринове варення без зайвих зусиль

Відчуйте аромат свіжих мандаринів та насолоджуйтеся неповторною солодкістю у кожній ложці – все це про мандаринове варення. Готувати його дуже просто, тож беремо фрукти та йдемо на кухню!

Мандаринове варення – це чудові зимові ласощі, які можна створити власноруч. Перегляньте найсмачніший та найпростіший рецепт солодкого десерту. Його можна подавати до тостів чи млинців.

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Рецепт мандаринового варення

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Така смакота / Фото unsplash

– 1 кілограм мандаринів;– 200 грамів цукру;– 2 чайні ложки кориці;– 1 чайна ложка свіжомеленого кардамону;– 3 гілочки свіжого чебрецю;– 1 чайна ложка цедри лимона.

Приготування:

Подрібніть мандарини та покладіть у каструлю. З’єднайте їх з рештою інгредієнтів. Варіть на повільному вогні, періодично помішуючи. Коли суміш загусне, видаліть гілочки чебрецю. Варення розкладіть по банках та помістіть у холодильник.

Як обрати солодкі мандарини

Купуйте мандарини з яскраво-оранжевою шкіркою. Чим насиченіший колір, тим ймовірніше, що мандарини будуть солодкими.Вони повинні бути важкими для свого розміру, що може свідчити про високий вміст соку та солодкість.

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