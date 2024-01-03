Шедевр на святковому столі: готуємо мандаринове варення без зайвих зусиль
3 січня 2024, 18:23Читать новость на русском
Джерело:papilot
Відчуйте аромат свіжих мандаринів та насолоджуйтеся неповторною солодкістю у кожній ложці – все це про мандаринове варення. Готувати його дуже просто, тож беремо фрукти та йдемо на кухню!
Мандаринове варення – це чудові зимові ласощі, які можна створити власноруч. Перегляньте найсмачніший та найпростіший рецепт солодкого десерту. Його можна подавати до тостів чи млинців.
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Рецепт мандаринового варення
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1 кілограм мандаринів;
– 200 грамів цукру;
– 2 чайні ложки кориці;
– 1 чайна ложка свіжомеленого кардамону;
– 3 гілочки свіжого чебрецю;
– 1 чайна ложка цедри лимона.
Приготування:
- Подрібніть мандарини та покладіть у каструлю.
- З’єднайте їх з рештою інгредієнтів.
- Варіть на повільному вогні, періодично помішуючи. Коли суміш загусне, видаліть гілочки чебрецю.
- Варення розкладіть по банках та помістіть у холодильник.
Як обрати солодкі мандарини
Купуйте мандарини з яскраво-оранжевою шкіркою. Чим насиченіший колір, тим ймовірніше, що мандарини будуть солодкими.Вони повинні бути важкими для свого розміру, що може свідчити про високий вміст соку та солодкість.