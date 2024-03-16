Не тільки млинці: що з давніх-давен готують на гуцульщині на Масну неділю

Деруни – відома страва, яку так люблять українці. Це картопляні оладки, які подають з сирною мачинкою або грибною підливою.

Деруни готують по всій Україні, але особливо смачно – у Карпатах. Тут їх називають "терти-пляцки", "тертухи", "бандурятники", "кремзлики". За гуцульською традицією їх подають із густою сметаною або ряжанкою (пахтою). Ще можна додати пересмажені з цибулею гриби, заправлені мукою.

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На Масну неділю у Карпатах готують не тільки вареники чи млинців, а картопляні деруни. Вони вважаються однією з традиційних страв масляного тижня.

Рецепт дерунів по-гуцульськи

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

– 6 картоплин;– 1 яйце;– пів цибулини;– 2 зубчики часнику;– 1,5 столової ложки сметани чи кислого молока;– 2 столові ложки борошна;– соняшникова олія – для смаження;– сіль, перець – на смак. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготування:

Почистіть овочі. Картоплю і цибулю потріть на дрібній тертці. Додайте у масу сметану або кисле молоко. В іншій ємності збийте до пишної піни яйце і додайте до дерунів. Просіяне борошно всипте в кінці після часнику (його можна потерти або пропустити через прес), солі та перцю. Ретельно перемішайте масу. Нагрійте сковороду із товстим дном. Смажте з двох боків до рум'яної скоринки.

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