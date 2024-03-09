Свіжий подих весни: як приготувати салат з молодої капусти та авокадо

9 березня 2024, 14:14
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Джерело:

Kwestia smaku

З приходом весни хочеться куштувати щось освіжаюче те невибагливе у приготуванні. Хрусткий салат з капусти та ніжного авокадо – саме те, що потрібно у таких випадках.

Салат дуже смачний, а що головне – швидкий у приготуванні. Капуста, авокадо та бекон – це чудове поєднання, яке вам точно захочеться повторити.

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Салат з капусти та авокадо

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– чверть головки молодої капусти;
– 1 стиглий авокадо;
– чверть червоної цибулини;
– 100 грамів бекону;
для соусу:
– пів чайної ложки гірчиці;
– 1 столова ложка меду;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 1 столова ложка оливкової олії першого віджиму;
– 1 чайна ложка майонезу;
– сіль і перець до смаку.

Приготування:

  1. Капусту помийте, обсушіть і дрібно нашаткуйте.
  2. Викладіть в салатник, приправте дрібкою солі і деякий час вимішуйте.
  3. Додайте очищений і нарізаний авокадо (можна скропити лимоном, щоб він не потемнів) і тонко нарізану і посипану сіллю червону цибулю.
  4. Бекон наріжте кубиками і обсмажте на сковороді. Додайте в салат.
  5. Інгредієнти соусу змішайте разом і полийте салат.
  6. Все перемішайте і викладіть в салатники.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська