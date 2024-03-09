Свіжий подих весни: як приготувати салат з молодої капусти та авокадо
9 березня 2024, 14:14Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
З приходом весни хочеться куштувати щось освіжаюче те невибагливе у приготуванні. Хрусткий салат з капусти та ніжного авокадо – саме те, що потрібно у таких випадках.
Салат дуже смачний, а що головне – швидкий у приготуванні. Капуста, авокадо та бекон – це чудове поєднання, яке вам точно захочеться повторити.
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Салат з капусти та авокадо
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– чверть головки молодої капусти;
– 1 стиглий авокадо;
– чверть червоної цибулини;
– 100 грамів бекону;
для соусу:
– пів чайної ложки гірчиці;
– 1 столова ложка меду;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 1 столова ложка оливкової олії першого віджиму;
– 1 чайна ложка майонезу;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Капусту помийте, обсушіть і дрібно нашаткуйте.
- Викладіть в салатник, приправте дрібкою солі і деякий час вимішуйте.
- Додайте очищений і нарізаний авокадо (можна скропити лимоном, щоб він не потемнів) і тонко нарізану і посипану сіллю червону цибулю.
- Бекон наріжте кубиками і обсмажте на сковороді. Додайте в салат.
- Інгредієнти соусу змішайте разом і полийте салат.
- Все перемішайте і викладіть в салатники.