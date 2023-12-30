Ексклюзивні рецепти від українських шеф-кухарів: яке меню скласти на Новий рік Дракона
30 грудня 2023, 13:35Читать новость на русском
Наближається час святкування Нового року в колі рідних та друзів. Дуже важливо не просто вибрати смачне меню, а й зробити його особливим та неперевершеним.
Золотаві вогні ялинок, атмосфера чекання дива – ось, що робить Новий рік таким чарівним святом. Для того, щоб святкові враження були на найвищому рівні, 24 Канал зібрав добірку страв від українських шеф-кухарів, які мають бути на вашому новорічному столі.
Цікаво Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою
Рецепт курячих ніжок BBQ від Ектора Хіменеса-Браво
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 5 курячих ніжок;
– 5 смужок бекону;
– сіль, перець, солодка паприка — на смак;
– 20 грамів олії;
– 150 грамів соусу BBQ;
– 50 грамів вершкового масла;
– 50 грамів коричневого цукру;
– 2 столові ложки меду;
– 15 грамів соусу шрірача або будь-який гострий.
Приготування:
- Акуратно гострим ножем зачистіть кістку гомілки.
- Верхню частину слід обмотати фольгою.
- Змішайте спеції та олію та натріть маринадом курку.
- Обмотайте ніжку беконом, присипте паприкою та запікайте 25 хвилин при 180°.
- Соус BBQ, вершкове масло, цукор, мед та гострий соус змішайте в вогнетривкій ємкості та доведіть до кипіння.
- Обмажте ніжку соусом.
- Запікайте курочку ще 5 – 10 хвилин при 180°, доки соус не перестане липнути до пальців.
- Прикрасьте зеленою цибулею та подавайте до столу.
Сирно-картопляні палички від Лізи Глінської
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 700 грамів відвареної картоплі;
– 2 яйця;
– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 200 грамів бринзи;
– сіль до смаку;
– зелень до смаку;
– 50 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Готову відварену картоплю та бринзу слід натерти на дрібну терку.
- З'єднуємо картоплю, бринзу, зелень (кріп, петрушку), яйця, кукурудзяний крохмаль, сіль до смаку та вимішуємо тісто.
- Змастіть руки вершковим маслом, візьміть невелику кількість тіста, приблизно столову ложку та сформуємо палички діаметром 1 сантиметр, довжиною 10 сантиметрів.
- Розмістіть палички на деко та змастіть їх залишком розтопленого вершкового масла.
- Випікайте у розігрітій до 200 градусів духовці 25 – 30 хвилин.
Шоколадний брауні від Володимира Ярославського
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 200 грамів 70% чорного шоколаду;
– 200 грамів вершкового масла 82.5%;
– 170 грамів цукру;
– 5 грамів середньо-крупної морської солі;
– 3 яйця;
– 70 грамів борошна;
– 35 грамів какао;
– 100 грамів білого шоколаду;
– 100 – 150 грамів підсмажених горіхів.
Приготування:
- Розламайте чорний шоколад на довільні шматки.
- У каструлі з'єднайте шоколад та вершкове масло.
- Розтопіть їх водяній бані, поки масло не розійдеться. Не забувайте перемішувати лопаткою або вінчиком.
- Яйця з'єднайте з цукром. Збивати не потрібно, розмішайте суміш так, щоб цукор розчинився і додайте до шоколаду.
- У миску з сумішшю всипте борошно і какао.
- Все ретельно перемішайте.
- Додайте горіхи і подрібнений білий шоколад.
- Все швидко розмішуйте, щоб шоколад залишився шматочками.
- Додайте сіль, знову швидко все розмішайте і помістіть суміш у форму для випікання.
- Випікайте при 200 градусах близько 12 – 15 хвилин, якщо у вас вийшов не товстий шоколадний шар, то 10 – 12 хвилин.