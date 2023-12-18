Гості будуть в захваті: підбірка найкращих рецептів до Нового року
18 грудня 2023, 14:50Читать новость на русском
Новорічні свята наближаються, тому зараз саме час готуватися. Щоб вразити гостей, спробуйте приготувати щось нове.
Якщо шукаєте свіжих ідей, спробуйте скористатися цією підбіркою 24 Каналу. Ви точно знайдете щось для себе.
Варто спробувати Крученики з грибами у вершковому соусі – страва, яку точно захочеться приготувати на свята
Гратен з баклажанів
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 600 грамів баклажанів;
– 500 грамів помідорів;
– 250 грамів цибулі;
– 1 часник;
– 150 грамів сиру пармезан;
– петрушка;
– оливкова олія для смаження;
– сіль та чорний мелений перець.
Приготування:
- Ретельно помийте баклажани, наріжте кружальцями, додайте сіль та залиште на 10 хвилин.
- Почистьте цибулю та наріжте її напівкільцями. Очищений часник подрібнить ножем.
- Помийте помідори, опустіть в окріп, після чого почистьте їх від шкірки та наріжте кубиками.
- На пательні обсмажте цибулю та часник до золотої скоринки, додайте помідори, сіль, перець і тушкуйте 15 хвилин.
- Баклажани також обсмажте на пательні на оливковій олії до рум'яної скоринки.
- Сир натріть на грубій терці.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Форму для запікання змастіть оливковою олією, викладіть шарами помідори, баклажани та сир. Запікайте 25 хвилин до готовності.
Курка в апельсиновому соусі
- Час: 40 хвилин
- Порції: 3 – 4
– 500 грамів курячого філе;
– 2 апельсини;
– 2 зубчики часнику;
– перець чилі;
– 30 грамів борошна;
– 15 грамів меду;
– 10 мілілітрів рослинної олії;
– половина чайної ложки сухого імбиру;
– сіль.
Приготування:
- Ретельно помийте куряче філе, просушіть паперовим рушником та наріжте середніми шматочками. Посипте спеціями та перемішайте.
- Натріть цедру половини апельсина, вичавіть сік та змішайте. Додайте вичавлений часник та дрібно нарізаний перець чилі.
- Влийте до суміші мед, всипте імбир, посоліть та перемішайте.
- Обваляйте шматочки курки в борошні та обсмажте на розігрітій пательні з олією до золотистої скоринки.
- Вилийте соус до м'яса та варіть до загущування. Подавайте страву гарячою.
Спробуйте приготувати курку в апельсиновому соусі / Фото Unsplash
Картопляна запіканка
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів курячого філе;
– 200 грамів картоплі,
– 300 грамів помідорів;
– 100 грамів цибулі;
– сіль, перець.
Інгредієнти для тіста:
– 150 грамів вершкового масла 82%;
– 200 грамів борошна;
– 2 яйця;
– сіль.
Приготування:
- Просійте борошно через сито, додайте яйця, масло, сіль та замісіть тісто. Залиште на 15 хвилин.
- Помийте картоплю, відваріть в окропі, після чого наріжте кубиками. Почистьте та поріжте цибулю, обсмажте на пательні до золотистої скоринки. Помідори помийте, очистьте від шкірки та наріжте навпіл.
- Куряче філе помийте, відваріть в окропі та наріжте скибочками.
- Заздалегідь розігрійте духовку до 190 градусів. У форму для запікання викладіть тісто, а після цього – шарами начинку: картоплю, цибулю, скибочки курятини та помідори. Відправте запікатись на 25 хвилин до готовності.
М'ясо по–французьки
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
– 200 грамів курячого філе;
– 150 грамів сиру;
– ананас консервований;
– 100 грамів цибулі;
– сіль та чорний мелений перець.
Приготування:
- Куряче філе помийте, наріжте шматочками, відбийте з обох сторін кухонним молотком та додайте солі й перцю.
- Почистьте цибулю і наріжте її кружальцями. Сир натріть на грубій тертці.
- Заздалегідь розігрійте духовку до 180 градусів. На деко викладіть куряче філе, зверху – цибулю, сир та ананаси. Відправте запікатись на 30 хвилин до готовності.
Смачного!Сподобалася підбірка? Дізнайтеся, як приготувати класичну Шубу смачно та оригінально – ця подача здатна вразити.