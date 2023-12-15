Такий варіант Шуби можна приготувати набагато швидше, проте смакуватиме вона так само чудово. Така подача перетворює салат на смачну закуску, яка може гарно розігріти апетит.

Варто спробувати Як приготувати ідеальний яловичий стейк: секрети, про які ви не знали

Рецепт Шуби в лаваші

Час : 1 година 45 хвилин

: 1 година 45 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 1 тонкий лаваш;

– 2 картоплини;

– 2 буряки;

– 2 морквини;

– 4 яйця;

– філе 1 оселедця;

– 250 грамів майонезу 72%;

– сіль до смаку.

Приготування:

Овочі та яйця відваріть, охолодіть та почистьте. Натріть все окремо на великій тертці. На харчову плівку викладіть лаваш і змастіть майонезом. Зверху розкладіть шар буряка і теж змастіть його майонезом. Потім викладіть картоплю, моркву та яйця. Кожен шар змащуйте майонезом. Філе оселедця наріжте невеликими шматочками й теж викладіть на лаваш. Згорніть лаваш у рулет за допомогою харчової плівки. Після цього поставте його в холодильник для просочування. Через годинку чи дві вийміть рулет та наріжте його шматочками.

Шукаєте смачні та цікаві рецепти на Новий рік? Спробуйте приготувати суші-торт – він чудово замінить будь-який святковий салат.