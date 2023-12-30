Що має бути на новорічному столі 2024: чим задобрити дракона – добірка страв

Новий рік 2024 відзначає прихід Дракона, символу мудрості, сили і енергії. Цей рік обіцяє бути особливим, або навіть чарівним.

Цей рік за китайським календарем обіцяє неймовірну енергію, мудрість і велич, але як ми можемо використати цю могутню силу на своєму новорічному столі. Дракон як символ вогню та могутності заслуговує на особливу увагу та повагу в обранні страв.

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Що приготувати на новорічний стіл

Щоб приготувати правильний стіл для Дракона, обирайте вогняні страви. Спробуйте відзначити своє застілля гострими приправами та екзотичними спеціями. Оскільки Дракон асоціюється з водою, додайте морські страви.

Приготуйте креветки, лосось, мідії чи інші морепродукти. Птиця (індичка, качка, гусак) – чудовий вибір для багатства та розкоші. Завершіть святковий стіл особливими десертами, шоколад те, що потрібно для будь-якого святкування.

Салат з качки

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3

– 1 апельсин;– 100 грамів помідорів черрі;– 1 жменя кедрових горіхів;– 1 упаковка салатного міксу;– 3 столові ложки лимонного соку;– 1 столова ложка седу;– 4 столові ложки оливкової олії;– 350 грамів качиного філе;– спеції: сіль, перець.

Приготування:

Промийте і обсушіть качку, потім зробіть на шкірі надрізи у формі сітки. Натріть грудку сіллю і перцем. Помістіть його в ємність і поставте в холодильник на 3 години. Діставши м’ясо з холодильника, почекайте приблизно 30 хвилин. Покладіть качину грудку на сковороду шкірою вниз. Смажте приблизно 6 хвилин, потім обережно переверніть і смажте приблизно 3 хвилини. Помістіть м’ясо в жароміцний посуд. Випікайте в розігрітій до 175 градусів духовці приблизно 10 хвилин. Вийміть м’ясо і відкладіть. Листя салату рівномірно розкладіть по тарілках. Помідори черрі промийте і наріжте четвертинками. Розподіліть між тарілками. Очистіть апельсин і розділіть на часточки. Остиглу качину грудку наріжте скибочками і розкладіть по тарілках. Салат посипте кедровими горішками (попередньо їх можна обсмажити на сковороді). У мисці змішайте лимонний сік, мед і оливкову олію. Перемішайте і полийте салат.

Рамен з морепродуктами

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 8

– 2 літи курячого бульйону;– 30 грамів масла;– 500 грамів креветок;– 20 грамів пасти каррі;– 200 грамів плавленого вершкового сиру;– 200 мілілітрів кокосового молока;– 150 грамів локшини рамен;– 125 грамів помідорів черрі;– 80 грамів цибулі шалот;– спеції: сіль, перець, соєвий соус, свіжий імбир, свіжий коріандр, рибний соус, сік лайма.

Приготування:

Розморозьте креветки. Зваріть рамен згідно з інструкцією на упаковці. Помідори розріжте навпіл, а цибулю дрібно нашаткуйте. Обсмажте (протягом 60 секунд) на розігрітому вершковому маслі цибулю, пасту каррі та дрібку солі. Додайте помідори і смажте 2 хвилини, потім всипте креветки (слід смажити по 2 хвилини з кожного боку). У гарячий бульйон додайте нарізаний дрібними шматочками плавлений сир і кокосове молоко. Варіть і перемішуйте до однорідності. Приправте суп 2 столовими ложками соку лайма, 2 столовими ложками соєвого соусу, 2 столовими ложками рибного соусу, сіллю та перцем. Додаємо всі інгредієнти в суп, перемішайте і варіть 2 хвилини. Готовий суп подавайте з локшиною.

Шоколадний десерт

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 3

– 200 грамів темного шоколаду;– 250 мілілітрів вершків 30%;– 2 столові ложки масла;– 1 столова ложка ванільного екстракту;– 1 стакан малини або іншої ягоди.

Приготування:

Шоколад розтопіть на водяній бані. Нагрійте збиті вершки в каструлі, поки вони не почнуть кипіти. Зніміть каструлю з вогню і додайте масло. Помішуйте, поки масло не розтане. Влийте розтоплений шоколад, продовжуючи помішувати. Додайте екстракт і перемішайте. Розкладіть шоколадну масу по чашках і поставте в холодильник приблизно на 2 години. Подавайте десерт з улюбленим ягодами.

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