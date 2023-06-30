Не лише макарони та салат: що приготувати на обід влітку

Що зазвичай ми готуємо влітку на обід: молоду картоплю, макарони або гречану кашу. Чому б не подати щось особливе, але з сезонних продуктів? У нас є кілька ідей.

24 канал підготував три рецепти літніх обідів, які з легкістю може повторити кожен: і не важливо чи готувати ви до цього.

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Рецепт кабачкових дерунів

– 220 грамів кабачків чи цукіні;– 1 велике яйце;– половина ріпчастої цибулі– свіжа зелень;– 2 столові ложки борошна;– сіль;– чорний мелений перець;– олія.

Приготування:

Кабачок та цибулю дрібно нарізаємо, додаємо нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.

Перемішуємо суміш і обсмажуємо на сковорідці з олією на середньому вогні.

Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато: можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10 – 15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно.

Смачного!

Рецепт фаршированих грибів овочами

– 500 грамів великих печериць;– 2 морквини;– 1 ріпчаста цибуля;– 150 – 200 грамів твердого сиру;– сіль;– чорний мелений перець;– олія;– майоран (за бажанням).

Приготування:

Очищаємо гриби, відрізаємо ніжки та дрібно січемо їх ножем. Нарізаємо цибулю кубиками, моркву – натираємо на тертці.

Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо спочатку цибулю, далі додаємо моркву та ніжки грибів. Заправляємо спеціями та перемішуємо.



Фаршировані гриби / Фото peas and crayons

Розігріваємо духовку до 200 градусів.

Викладаємо капелюшки грибів на деко, начиняємо овочевою засмажкою та посипаємо сиром.

Запікаємо 15 хвилин до готовності.

Смачного!

Рецепт кабачкового торта з помідорами

– 2 кабачки;– 2 курячих яйця;– 3 – 4 столові ложки борошна;– сіль;– чорний мелений перець;– зелена цибуля.– майонез;– помідори;– часник;– тертий сир.

Приготування:

Кабачок та цибулю дрібно нарізаємо, або натираємо на тертці, додаємо нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.

Перемішуємо суміш і обсмажуємо на сковорідці з олією на середньому вогні.

Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато: можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10 – 15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно.

Для начинки змішуємо майонез, вичавлений часник та натертий пармезан.

Викладаємо торт шарами: кабачковий оладок, змащуємо соусом та викладаємо тонкі скибки помідорів.

Смачного!