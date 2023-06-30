Не лише макарони та салат: що приготувати на обід влітку
30 червня 2023, 09:57Читать новость на русском
Що зазвичай ми готуємо влітку на обід: молоду картоплю, макарони або гречану кашу. Чому б не подати щось особливе, але з сезонних продуктів? У нас є кілька ідей.
24 канал підготував три рецепти літніх обідів, які з легкістю може повторити кожен: і не важливо чи готувати ви до цього.
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Рецепт кабачкових дерунівІнгредієнти:
– 220 грамів кабачків чи цукіні;
– 1 велике яйце;
– половина ріпчастої цибулі
– свіжа зелень;
– 2 столові ложки борошна;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– олія.
Приготування:
- Кабачок та цибулю дрібно нарізаємо, додаємо нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.
- Перемішуємо суміш і обсмажуємо на сковорідці з олією на середньому вогні.
- Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато: можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10 – 15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно.
Смачного!
Рецепт фаршированих грибів овочамиІнгредієнти:
– 500 грамів великих печериць;
– 2 морквини;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 150 – 200 грамів твердого сиру;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– олія;
– майоран (за бажанням).
Приготування:
- Очищаємо гриби, відрізаємо ніжки та дрібно січемо їх ножем. Нарізаємо цибулю кубиками, моркву – натираємо на тертці.
- Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо спочатку цибулю, далі додаємо моркву та ніжки грибів. Заправляємо спеціями та перемішуємо.
Фаршировані гриби / Фото peas and crayons
- Розігріваємо духовку до 200 градусів.
- Викладаємо капелюшки грибів на деко, начиняємо овочевою засмажкою та посипаємо сиром.
- Запікаємо 15 хвилин до готовності.
Смачного!
Рецепт кабачкового торта з помідорамиІнгредієнти:
– 2 кабачки;
– 2 курячих яйця;
– 3 – 4 столові ложки борошна;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– зелена цибуля.
Для начинки:
– майонез;
– помідори;
– часник;
– тертий сир.
Приготування:
- Кабачок та цибулю дрібно нарізаємо, або натираємо на тертці, додаємо нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.
- Перемішуємо суміш і обсмажуємо на сковорідці з олією на середньому вогні.
- Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато: можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10 – 15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно.
- Для начинки змішуємо майонез, вичавлений часник та натертий пармезан.
- Викладаємо торт шарами: кабачковий оладок, змащуємо соусом та викладаємо тонкі скибки помідорів.
Смачного!