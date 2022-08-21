Ідеальне поєднання: млинці з куркою в томатному соусі

21 серпня 2022 , 20:30
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Джерело:

Кuron

Тонкі млинці з ніжною курятиною у томатному соусі – чудова опція на всі варіанти життя. Особливістю цієї страви є те, що на наступний день вона смакуватиме ще краще.

Млинці з куркою в томатному соусі – це ще одна альтернатива класичній страві. Наступного дня вони також чудово смакуватимуть, просто знову поставте їх у розігріту духовку.

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Рецепт млинців з куркою у томатному соусі

Час: 1 година
Порцій: 4

Просто та дієтично / Фото kuron

Інгредієнти:

Тісто:

  • 500 мілілітрів молока;
  • 50 грамів соняшникової олії;
  • 2 яйця;
  • 200 грамів пшеничного борошна;
  • щіпка солі.

Начинка:

  • 500 грамів курячої грудки;
  • 250 грамів сиру рікотта;
  • 350 грамів свіжого шпинату;
  • 2 зубчики часнику;
  • пів цибулини;
  • 150 грамів в’ялених помідорів;
  • Сіль, перець до смаку;
  • чайна ложка копченої паприки.

Соус:

  • 500 грамів томатного соусу;
  • 200 грамів сиру, наприклад гауда.


Приготування:

  1. Спочатку готуємо тісто: змішайте всі інгредієнти блендером або ручним міксером отримання однорідної маси.
  2. Посмажте тонкі млинці на середньому вогні до приємного золотистого кольору.
  3. Змішайте томатний соус та сир. Половину порції викладіть на деко.
  4. Курку наріжте кубиками та приправте спеціями.
  5. Обсмажте м'ясо на олії до золотистої скоринки.
  6. Далі на олії обсмажте нарізану кубиками цибулю і продавлений через прес часник. Додайте до них шпинат, сіль і перець. Потім додайте рікотту і все ретельно перемішайте. Зніміть пательню з плити.
  7. Додайте в соус обсмажену курку і нарізані соломкою в'ялені помідори. Знову все перемішайте. Приправте сіллю та перцем до смаку.
  8. Готовою начинкою нафаршируйте млинці.
  9. Готові млинці викладіть на деко. Полийте їх соусом, що залишився, і нарешті посипте тертим сиром.
  10. Випікайте 20 хвилин при 200 градусах.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська