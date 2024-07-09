Традиції, що живуть у поколіннях: топ-3 нетипових рецептів консервованих огірків
9 липня 2024, 23:56Читать новость на русском
Консервовані огірки не просто смачна закрутка, а справжній подих з минулого. Адже такі самі огірочки готувала ваша мама, а перед нею ще й бабуся.
Рецептів огірків на зиму є безліч, повідомляє Смачно 24. Тут кожен може дібрати консервацію на свій смак.
Актуально І байдуже на відключення світла: як охолодити напій за лічені хвилини
Мариновані огірки зі смородиною
- Час: 2 години
- Порцій: 2
– 8 – 10 огірків;
– 400 грамів смородини;
– 8 – 10 горошин чорного перцю;
– 2 суцвіття кропу;
– 5 – 6 зубчиків часнику;
– 1 чайна ложка зерен гірчиці;
– 1 літр води;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру.
Приготування:
- У стерилізовані банки викладіть зубчики часнику, чорний перець, кріп і половину смородини.
- Далі викладіть огірки, а зверху знову посипте смородиною.
- Додайте насіння гірчиці.
- Залийте все окропом, прикрийте кришкою і залиште на 15 – 20 хвилин.
- Перелийте рідину в каструлю, додайте сіль і цукор.
- Доведіть до кипіння та варіть до повного розчинення солі та цукру.
- Киплячим маринадом залийте огірки зі смородиною, закрийте, накрийте рушником і переверніть на кришки, залишивши до повного охолодження.
Мариновані огірки з куркумою
- Час: 1 година
- Порцій: 6 осіб
– 5 кілограмів огірків;
– 3 перці;
– 5 цибулин;
– 1 часник;
– 3 моркви;
– 2 столові ложки солі;
– 1 склянка оцту;
– 1 склянку цукру;
– 1 склянка води;
– 1 склянка олії;
– 1 ложка куркуми;
– 1 ложка гірчиці;
– кілька лаврових листків;
– кілька зерен запашного перцю;
– кілька горошин чорного перцю.
Приготування:
- Вимиті огірки зі шкіркою наріжте кружальцями, так само очищені моркву і цибулю.
- Перець промийте та почистіть від насіння, наріжте соломкою. Часник посічіть ножем.
- Висипте всі овочі у миску та додайте спеції, сіль, олію, оцет і цукор.
- Все ретельно перемішайте та залиште на кілька годин, можна на ніч.
- Коли салат настоїться, скільки потрібно, викладіть його разом з соком в банки.
- Помістіть банки у каструлю з водою та пастеризуйте 20 хвилин з моменту закипання води.
- Дістаньте банки з води та переверніть догори дном, дайте охолонути.
Мариновані огірки по-французьки
- Час: 2 години
- Порцій: 1 літрова банка
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 1 лавровий листок;
– 2 шматочки перцю чилі;
– 0,5 чайної ложки духм'яного перцю;
– 1 столова ложка французької гірчиці;
– 400 грамів огірків;
– 1 столова ложка солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки оцту.
Приготування:
- Замочіть огірки на 1 годину у воді. Більше не потрібно, адже вони можуть зіпсуватися.
- Зріжте кінчики з овочів. Попередньо помийте літрові банки та просушіть.
- На дно кожної банки викладіть по одному лавровому листку та по пів чайної ложки перцю горошком (можна використовувати суміш перців). Далі додаємо в кожну банку по одному подрібненому зубчику часнику.
- Якщо любите гостре – додайте понад два кільця перцю чилі, або менше, якщо ні.
- Додайте по 1 столовій ложці французької гірчиці в зернах. Саме вона додає огіркам особливого смаку.
- Викладіть підготовані огірки в банку та по столовій ложці без гірки солі, та по дві столові ложки цукру та оцту.
- Кожну банку наповніть окропом та не щільно накрийте кришками.
- Банки з огірками викладаємо в каструлю. На дно обов'язково покладіть марлю або іншу тканину, щоб дно не луснуло. Налийте в каструлю гарячої води та поставте на вогонь. Стерилізуйте огірки в каструлі протягом 5 хвилин з моменту закипання води.
- Закрийте кришки на банках та обережно переверніть її, щоб всі інгредієнти всередині перемішалися та розчинилися.
- Поставте їх верх дном та залишіть до повного охолодження. Не забудьте закутати їх ковдрою на одну добу.
- Мариновані огірки готові.