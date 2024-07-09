Традиції, що живуть у поколіннях: топ-3 нетипових рецептів консервованих огірків

9 липня 2024, 23:56
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Консервовані огірки не просто смачна закрутка, а справжній подих з минулого. Адже такі самі огірочки готувала ваша мама, а перед нею ще й бабуся.

Рецептів огірків на зиму є безліч, повідомляє Смачно 24. Тут кожен може дібрати консервацію на свій смак.

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Мариновані огірки зі смородиною

  • Час: 2 години
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 8 – 10 огірків;
– 400 грамів смородини;
– 8 – 10 горошин чорного перцю;
– 2 суцвіття кропу;
– 5 – 6 зубчиків часнику;
– 1 чайна ложка зерен гірчиці;
– 1 літр води;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру.

Приготування:

  1. У стерилізовані банки викладіть зубчики часнику, чорний перець, кріп і половину смородини.
  2. Далі викладіть огірки, а зверху знову посипте смородиною.
  3. Додайте насіння гірчиці.
  4. Залийте все окропом, прикрийте кришкою і залиште на 15 – 20 хвилин.
  5. Перелийте рідину в каструлю, додайте сіль і цукор.
  6. Доведіть до кипіння та варіть до повного розчинення солі та цукру.
  7. Киплячим маринадом залийте огірки зі смородиною, закрийте, накрийте рушником і переверніть на кришки, залишивши до повного охолодження.

Мариновані огірки з куркумою

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6 осіб
Інгредієнти:
– 5 кілограмів огірків;
– 3 перці;
– 5 цибулин;
– 1 часник;
– 3 моркви;
– 2 столові ложки солі;
– 1 склянка оцту;
– 1 склянку цукру;
– 1 склянка води;
– 1 склянка олії;
– 1 ложка куркуми;
– 1 ложка гірчиці;
– кілька лаврових листків;
– кілька зерен запашного перцю;
– кілька горошин чорного перцю.

Приготування:

  1. Вимиті огірки зі шкіркою наріжте кружальцями, так само очищені моркву і цибулю.
  2. Перець промийте та почистіть від насіння, наріжте соломкою. Часник посічіть ножем.
  3. Висипте всі овочі у миску та додайте спеції, сіль, олію, оцет і цукор.
  4. Все ретельно перемішайте та залиште на кілька годин, можна на ніч.
  5. Коли салат настоїться, скільки потрібно, викладіть його разом з соком в банки.
  6. Помістіть банки у каструлю з водою та пастеризуйте 20 хвилин з моменту закипання води.
  7. Дістаньте банки з води та переверніть догори дном, дайте охолонути.

Мариновані огірки по-французьки

  • Час: 2 години
  • Порцій: 1 літрова банка

Інгредієнти:
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 1 лавровий листок;
– 2 шматочки перцю чилі;
– 0,5 чайної ложки духм'яного перцю;
– 1 столова ложка французької гірчиці;
– 400 грамів огірків;
– 1 столова ложка солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки оцту.

Приготування:

  1. Замочіть огірки на 1 годину у воді. Більше не потрібно, адже вони можуть зіпсуватися.
  2. Зріжте кінчики з овочів. Попередньо помийте літрові банки та просушіть.
  3. На дно кожної банки викладіть по одному лавровому листку та по пів чайної ложки перцю горошком (можна використовувати суміш перців). Далі додаємо в кожну банку по одному подрібненому зубчику часнику.
  4. Якщо любите гостре – додайте понад два кільця перцю чилі, або менше, якщо ні.
  5. Додайте по 1 столовій ложці французької гірчиці в зернах. Саме вона додає огіркам особливого смаку.
  6. Викладіть підготовані огірки в банку та по столовій ложці без гірки солі, та по дві столові ложки цукру та оцту.
  7. Кожну банку наповніть окропом та не щільно накрийте кришками.
  8. Банки з огірками викладаємо в каструлю. На дно обов'язково покладіть марлю або іншу тканину, щоб дно не луснуло. Налийте в каструлю гарячої води та поставте на вогонь. Стерилізуйте огірки в каструлі протягом 5 хвилин з моменту закипання води.
  9. Закрийте кришки на банках та обережно переверніть її, щоб всі інгредієнти всередині перемішалися та розчинилися.
  10. Поставте їх верх дном та залишіть до повного охолодження. Не забудьте закутати їх ковдрою на одну добу.
  11. Мариновані огірки готові.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська