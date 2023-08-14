Страви на Успенський піст: що приготувати, аби було смачно та ситно

Під час Успенського посту, який розпочинається 14 серпня, віруючі християни намагаються дотримуватися правил щодо вживання їжі. Вони відмовляються від м'ясних продуктів та надають перевагу рослинній їжі.

Успенський піст триває два тижні, з 14 по 27 серпня. Аби провести його легко та без зайвої мороки на кухні – скористайтеся нашими рецептами.

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Квасоля в томатному соусі

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

– 300 грамів білої квасолі;– 2 зубчики часнику;– 40 грамів томатної пасти;– 40 грамів кетчупу;– 200 грамів води;– 20 грамів цукру;– 7 грамів солі;– 3 грами чорного меленого перцю.

Приготування:

Заздалегідь замочуємо квасолю у воді, відварюємо її воді до готовності, або обираємо вже готову.

Перекладаємо її каструлю, додаємо води, кетчупу та томатної пасти.

Присмачуємо все спеціями та тушкуємо 15 хвилин.

Квасолю у томатному соусі можна подавати теплою або холодною.

Смачного!

Овочевий бульйон

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

– корінь пастернаку;– гілочка петрушки;– свіжа кінза;– 1 цибуля жовта ріпчаста;– 1 головка часнику;– 100 грамів кореня імбиру;– 3 пера зеленої цибулі;– 50 грамів сушених грибів;– 3 штуки спаржі;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Обрізані стебла та корінці від петрушки й кінзи промиваємо та перев'язуємо мотузкою, щоб вони не розпалися. Перекладаємо у каструлю.

Цибулину та часник очищуємо від зайвого лушпиння та робимо надрізи. Додаємо до зелені з іншими інгредієнтами. Заливаємо водою та відправляємо на помірний вогонь.

Бульйон треба варити не більше 30 хвилин. Після цього знімаємо з вогню та проціджуємо його. Сушені гриби подрібнюємо й додаємо до бульйону. Їх можна замінити іншими сушеними лісовими грибами.

Використовуємо такий бульйон як основу для супу з локшиною чи равіолі. Для глибшого смаку можна додавати оливкову чи кунжутну олію, або олію з чілі-перцем.

Смачного!

Голубці з рисом і грибами

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6

– 600 грамів білоголової капусти;– 200 грамів рису;– 1 ріпчаста цибуля;– 1 морква;– 100 грамів печериць;– сіль;– чорний мелений перець;– 40 грамів олії.

Приготування:

Миємо гриби та нарізаємо шматочками. Рис промиваємо і варимо до напівготовності.

Цибулю і моркву очищуємо та нарізаємо довільними шматочками, або натираємо на тертці.

Розігріваємо сковорідку з олією і обсмажуємо гриби, цибулю і моркву. Змішуємо рис і смажені овочі з грибами, присмачуємо спеціями. Перемішуємо все.

Капустяні листки пропарюємо, зрізаємо потовщену частину. На кожний листок ложкою викладаємо начинку і загортаємо конвертом. Складаємо голубці в каструлю, заливаємо гарячою водою. Додаємо спецій і тушкуємо 40 хвилин.

Смачного!

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