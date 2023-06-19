Поки не завершився сезон: 5 літніх страв з полуниці – це буде так смачно
19 червня 2023, 07:30Читать новость на русском
Джерело:kwestia smaku
Червень – чудова пора, щоб насолодитися неймовірними стравами з полуниці. З цієї соковитої ягоди можна приготувати не тільки десерти, а найрізноманітніші страви.
Полуниця – універсальна ягода, яку можна поєднувати із найрізноманітнішими продуктами. Скористайтеся добіркою цікавих страв і завершіть сезон правильно.
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Двоколірний коктейль з полуниці
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
червона частина:
– 200 грамів полуниці, промитої, без плодоніжок;
– 1 столова ложка сиропу агави або цукру;
– 1 столова ложка лимонного соку;
біла частина:
– 1 очищений банан;
– 2 столові ложки натурального йогурту;
– 100 грамів м'якоті ананаса без шкірки;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Приготування:
- Окремо змішайте білу і червону частини коктейлю, розлийте в келихи спочатку білу, а потім червону частину.
- Подавайте одразу.
Салат з полуницею, беконом та авокадо
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
– 125 грамів копченого бекону;
– 300 грамів листя салату;
– 1 авокадо;
– 20 полуниць;
– 125 грамів салатного сиру фета;
– 2 столові ложки гарбузового насіння.
для соусу:
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 2 столові ложки меду;
– 2 столові ложки оливкової олії.
Приготування:
- Наріжте бекон невеликими кубиками або смужками, викладіть на сковороду.
- Смажте на повільному вогні приблизно 10 хвилин, поки він не розтане, а потім стане коричневим.
- Вимите, обсушене і нарізане листя салату розкладіть по тарілках або салатниках.
- Додайте очищений і нарізаний авокадо та вимиту, нарізану полуницю.
- Сир наріжте на кубики і посипте зверху салат.
- Викладіть на тарілку бекон.
- Для соусу з’єднайте всі інгредієнти і полийте ним салат.
- Посипте гарбузовим насінням.
- Перед подачею можна злегка приправити сіллю і перцем.
Гаспачо з полуницею
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 400 грамів помідорів;
– 400 грамів полуниці;
– 1 огірок;
– 1 невеликий перець;
– третина стручка гострого перцю;
– 2 зубчики часнику;
– 2/3 склянки мінеральної води;
– сіль і перець до смаку;
– сік 1 лайма;
– 1 чайна ложка цукру.
Приготування:
- Помідори наріжте четвертинками та покладіть в миску.
- Очистіть полуницю, огірок, перець, гострий перець і часник.
- Наріжте все на довільні шматки.
- Викладіть всі інгредієнти до помідорів.
- До овочів додайте воду, посоліть, поперчіть, полийте соком лайма, додайте цукор.
- Збийте все руками або блендером.
- Перелийте та перетріть через сито і охолодіть в холодильнику.
- Подавайте холодним.
Свинна вирізка з полуницею та бальзамічним соусом
- Час: 1 година
- Порцій: 2
Незвичне поєднання / kwestia smakuІнгредієнти:
– 250 грамів свинної вирізки;
– 40 мілілітрів олії;
– 250 грамів полуниці;
– 1 столова ложка меду;
– 30 мілілітрів бальзамічного оцту;
– 300 грамів салатного міксу;
– жменя свіжого базиліку.
Приготування:
- Вирізку наріжте скибочками по 1,5 сантиметра, посоліть і поперчіть. У сковороді розігрійте олію, обсмажте свинину на сильному вогні приблизно 6 хвилин.
- Після обсмажування вийміть його зі сковороди і відкладіть.
- Полуницю розріжте навпіл, змішайте з медом і бальзамічним оцтом.
- Пательню, на якій смажилася вирізка, знову поставте на вогонь, додайте полуницю з медом і бальзамічним оцтом і варіть на сильному вогні близько 2 хвилин, поки соус не загусне, приправте перцем.
- Вирізку викладіть в соус та проваріть кілька хвилин, не помішуючи.
- На тарілку виставте листя салату, базилік та свинину у соусі з полуницею.
Мафіни з полуницею
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Доступний рецепт / Фото kwestia smakuІнгредієнти:
– 250 грамів полуниці;
– 100 грамів розтопленого вершкового масла;
– 125 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 250 грамів пшеничного борошна;
– 2 ложки розпушувача;
– 170 грамів цукру.
Приготування:
- Полуницю промийте, обсушіть і наріжте шматочками.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- У миску налийте розтоплене вершкове масло, додайте молоко, яйця і перемішайте.
- В іншій мисці змішайте борошно з розпушувачем і цукром.
- Вилийте інгредієнти з першої миски та обережно перемішайте ложкою.
- Додайте полуницю та обережно перемішайте.
- Розлийте тісто рівними порціями у форми для кексів і поставте в розігріту духовку.
- Випікайте приблизно 25 хвилин.
- Після охолодження можна полити топінгом: розтопити шоколад і змішати з йогуртом. Прикрасити шматочками полуниці та м’ятою.