Встигніть приготувати, поки триває сезон: рецепти салату з редиски

Весна дарує велику кількість овочів. І першою на наших столах з'являється редиска.

Ця хрустка королева весняного городу додає яскравих барв на нашому столі. З неї можна приготувати велику кількість страв, але особливу популярність мають салати.

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Салат з редиски та яблука

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

– 2 пучки редиски;– 1 огірок;– 1 солодке яблуко;– жменя листя салату;– 2 щіпки солі;– 2 щіпки перцю;– 2 столові ложки оливкової олії;– 2 столові ложки лимонного соку.

Приготування:

Редис помийте і наріжте на великі шматочки. Те ж саме зробіть з огірком. Яблуко розріжте навпіл і видаліть серцевину. Також наріжте його невеликими кубиками неправильної форми. Салат промийте і обсушіть. Листя салату порвіть руками. Викладіть в миску салат і огірок, потім змішайте яблуко і редис. Викладіть паростки поверх салату з редьки та огірків. В окремій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець. Рівномірно полийте салат. Подавайте після охолодження в холодильнику.

Салат з редиски та цибулі-шалот

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

– 120 грамів суміші листя салатів;– 3 цибулі-шалот;– 8 – 10 редисок;соус:– 3 столові ложки оливкової олії;– 1 зубчик часнику;– 1 столова ложка лимонного соку;– сіль, перець.

Приготування:

Листя салату промийте й обсушіть. Шалот та редис наріжте тонкими скибочками, замочіть на деякий час у холодній воді, потім обсушіть. Змішайте лимонний сік з сіллю, перцем і оливковою олією. Часник почистіть і продавіть через прес, додайте в основний соус. Змішайте всі інгредієнти та полийте соусом.

Як смачно приготувати: варіант у вакуумі.