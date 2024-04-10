Встигніть приготувати, поки триває сезон: рецепти салату з редиски

10 квітня 2024, 21:59
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Джерело:

Smaker

Весна дарує велику кількість овочів. І першою на наших столах з'являється редиска.

Ця хрустка королева весняного городу додає яскравих барв на нашому столі. З неї можна приготувати велику кількість страв, але особливу популярність мають салати. 

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Салат з редиски та яблука

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 пучки редиски;
– 1 огірок;
– 1 солодке яблуко;
– жменя листя салату;
– 2 щіпки солі;
– 2 щіпки перцю;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки лимонного соку.

Приготування:

  1. Редис помийте і наріжте на великі шматочки.
  2. Те ж саме зробіть з огірком.
  3. Яблуко розріжте навпіл і видаліть серцевину. Також наріжте його невеликими кубиками неправильної форми.
  4. Салат промийте і обсушіть. Листя салату порвіть руками.
  5. Викладіть в миску салат і огірок, потім змішайте яблуко і редис. Викладіть паростки поверх салату з редьки та огірків.
  6. В окремій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець.
  7. Рівномірно полийте салат. Подавайте після охолодження в холодильнику.

Салат з редиски та цибулі-шалот

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 120 грамів суміші листя салатів;
– 3 цибулі-шалот;
– 8 – 10 редисок;
соус:
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 зубчик часнику;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– сіль, перець.

Приготування:

  1. Листя салату промийте й обсушіть.
  2. Шалот та редис наріжте тонкими скибочками, замочіть на деякий час у холодній воді, потім обсушіть.
  3. Змішайте лимонний сік з сіллю, перцем і оливковою олією. Часник почистіть і продавіть через прес, додайте в основний соус.
  4. Змішайте всі інгредієнти та полийте соусом.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська