Встигніть приготувати, поки триває сезон: рецепти салату з редиски
10 квітня 2024, 21:59Читать новость на русском
Джерело:Smaker
Весна дарує велику кількість овочів. І першою на наших столах з'являється редиска.
Ця хрустка королева весняного городу додає яскравих барв на нашому столі. З неї можна приготувати велику кількість страв, але особливу популярність мають салати.
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Салат з редиски та яблука
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
– 2 пучки редиски;
– 1 огірок;
– 1 солодке яблуко;
– жменя листя салату;
– 2 щіпки солі;
– 2 щіпки перцю;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки лимонного соку.
Приготування:
- Редис помийте і наріжте на великі шматочки.
- Те ж саме зробіть з огірком.
- Яблуко розріжте навпіл і видаліть серцевину. Також наріжте його невеликими кубиками неправильної форми.
- Салат промийте і обсушіть. Листя салату порвіть руками.
- Викладіть в миску салат і огірок, потім змішайте яблуко і редис. Викладіть паростки поверх салату з редьки та огірків.
- В окремій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець.
- Рівномірно полийте салат. Подавайте після охолодження в холодильнику.
Салат з редиски та цибулі-шалот
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 120 грамів суміші листя салатів;
– 3 цибулі-шалот;
– 8 – 10 редисок;
соус:
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 зубчик часнику;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– сіль, перець.
Приготування:
- Листя салату промийте й обсушіть.
- Шалот та редис наріжте тонкими скибочками, замочіть на деякий час у холодній воді, потім обсушіть.
- Змішайте лимонний сік з сіллю, перцем і оливковою олією. Часник почистіть і продавіть через прес, додайте в основний соус.
- Змішайте всі інгредієнти та полийте соусом.