Все за 10 хвилин: салати з руколою – найкращі рецепти

6 липня 2023, 18:18
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Салат з руколою – чудова ідея для доповнення до основних страв. Він має чудовий на смак і простий у приготуванні. Обов'язково спробуйте!

Літо – ідеальна пора для легких і корисних, але все ж ситних салатів. Поєднання зелені з хрусткими інгредієнтами робить салати з руколою просто шалено смачними. Спробуйте ці рецепти, які підготував 24 Канал, адже вони того варті!

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Салат з руколи та фети

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
 100 грамів руколи;
– 200 грамів помідорів чері;
– 170 грамів оливок;
– 90 грамів очищеного насіння соняшника;
– 150 грамів сиру фета;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– спеції: сіль, перець, лимонний сік до смаку.

Приготування:

  • Руколу ретельно вимийте і викладіть в миску.
  • Помідори чері розріжте навпіл.
  • Повторіть ту ж операцію з оливками, сир фету наріжте невеликими кубиками.
  • Додайте всі інгредієнти до руколи та насіння соняшнику.
  • Заправте салат оливковою олією, сіллю, перцем і лимонним соком. Все ретельно перемішайте.
  • Перед подачею салат охолодіть в холодильнику.

Салат з руколою і грушею

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Особливий рецепт / Фото smaker

Інгредієнти:
– 2 груші;
– 100 грамів руколи;
– 100 грамів горгонзоли;
– 100 грамів очищених волоських горіхів;
– жменя кунжутного насіння для посипання.
Для соусу:
– 2 столові ложки меду;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка оцту з виноградних кісточок;
– сіль і перець до смаку.

Приготування:

  • Спочатку промийте руколу, а потім її обсушіть.
  • На тарілку рівномірним шаром розкладіть зелень.
  • Груші помийте.
  • Вимийте та очистіть фрукт, сир наріжте кубиками. Викладіть на руколу.
  • Горіхи підсмажте на сухій сковороді.
  • Приготуйте соус: з'єднайте всі інгредієнти і ретельно перемішайте. Полийте салат.
  • Зверху викладіть смажені горіхи.
  • Посипте невеликою кількістю кунжуту до смаку.
  • Салат з руколою і грушами готовий!
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська