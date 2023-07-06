Все за 10 хвилин: салати з руколою – найкращі рецепти

Салат з руколою – чудова ідея для доповнення до основних страв. Він має чудовий на смак і простий у приготуванні. Обов'язково спробуйте!

Літо – ідеальна пора для легких і корисних, але все ж ситних салатів. Поєднання зелені з хрусткими інгредієнтами робить салати з руколою просто шалено смачними. Спробуйте ці рецепти, які підготував 24 Канал, адже вони того варті!

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Салат з руколи та фети

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій: 6

100 грамів руколи;– 200 грамів помідорів чері;– 170 грамів оливок;– 90 грамів очищеного насіння соняшника;– 150 грамів сиру фета;– 3 столові ложки оливкової олії;– спеції: сіль, перець, лимонний сік до смаку.

Приготування:

Руколу ретельно вимийте і викладіть в миску.

Помідори чері розріжте навпіл.

Повторіть ту ж операцію з оливками, сир фету наріжте невеликими кубиками.

Додайте всі інгредієнти до руколи та насіння соняшнику.

Заправте салат оливковою олією, сіллю, перцем і лимонним соком. Все ретельно перемішайте.

Перед подачею салат охолодіть в холодильнику.

Салат з руколою і грушею

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Особливий рецепт / Фото smaker

– 2 груші;– 100 грамів руколи;– 100 грамів горгонзоли;– 100 грамів очищених волоських горіхів;– жменя кунжутного насіння для посипання.– 2 столові ложки меду;– 1 столова ложка гірчиці;– 3 столові ложки оливкової олії;– 1 столова ложка оцту з виноградних кісточок;– сіль і перець до смаку.

Приготування: