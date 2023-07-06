Все за 10 хвилин: салати з руколою – найкращі рецепти
6 липня 2023, 18:18Читать новость на русском
Салат з руколою – чудова ідея для доповнення до основних страв. Він має чудовий на смак і простий у приготуванні. Обов'язково спробуйте!
Літо – ідеальна пора для легких і корисних, але все ж ситних салатів. Поєднання зелені з хрусткими інгредієнтами робить салати з руколою просто шалено смачними. Спробуйте ці рецепти, які підготував 24 Канал, адже вони того варті!
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Салат з руколи та фети
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 6
– 100 грамів руколи;
– 200 грамів помідорів чері;
– 170 грамів оливок;
– 90 грамів очищеного насіння соняшника;
– 150 грамів сиру фета;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– спеції: сіль, перець, лимонний сік до смаку.
Приготування:
- Руколу ретельно вимийте і викладіть в миску.
- Помідори чері розріжте навпіл.
- Повторіть ту ж операцію з оливками, сир фету наріжте невеликими кубиками.
- Додайте всі інгредієнти до руколи та насіння соняшнику.
- Заправте салат оливковою олією, сіллю, перцем і лимонним соком. Все ретельно перемішайте.
- Перед подачею салат охолодіть в холодильнику.
Салат з руколою і грушею
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 2 груші;
– 100 грамів руколи;
– 100 грамів горгонзоли;
– 100 грамів очищених волоських горіхів;
– жменя кунжутного насіння для посипання.
Для соусу:
– 2 столові ложки меду;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка оцту з виноградних кісточок;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Спочатку промийте руколу, а потім її обсушіть.
- На тарілку рівномірним шаром розкладіть зелень.
- Груші помийте.
- Вимийте та очистіть фрукт, сир наріжте кубиками. Викладіть на руколу.
- Горіхи підсмажте на сухій сковороді.
- Приготуйте соус: з'єднайте всі інгредієнти і ретельно перемішайте. Полийте салат.
- Зверху викладіть смажені горіхи.
- Посипте невеликою кількістю кунжуту до смаку.
- Салат з руколою і грушами готовий!