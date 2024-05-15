Неочікувані способи вживання: чи можна їсти сирий кабачок

Кабачок – універсальний овоч, який займає важливе місце в кулінарних традиціях по всьому світу. Інколи виникає запитання, чи варто вживати його сирим.

Сирий кабачок можна їсти, це досить поширено в кулінарії. Він має м'який смак і хрустку текстуру, що робить його відмінним доповненням до салатів та холодних закусок.

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Що приготувати з сирого кабачка

Сирі кабачки чудово підходять для приготування салатів. Їх можна нарізати скибочками або натерти на тертці та змішати з іншими овочами. Проста заправка з оливкової олії, лимонного соку, солі та перцю допоможе підкреслити ніжний смак кабачка.

Тонко нарізані скибочки кабачка можна використовувати, як основу для закусок. Наприклад, на них можна покласти трохи сиру і томат, або використати як замінник хліба в мінібутербродах.

Салат з сирого кабачка

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Чудове поєднання / Фото Smaker

– 1 молодий кабачок;

– жменя руколи;– 50 грамів маслин;– 100 грамів сиру фета;– 50 грамів кедрових горіхів;– 2 столові ложки петрушки;– 3 столові ложки оливкової олії;– 2 столові ложки лимонного соку;– щіпка порошку чилі;– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Цукіні помити і наріжте смужками за допомогою овочечистки. У мисці змішайте оливкову олію або лимонний сік із дрібкою чилі, потім приправте сіллю та перцем. Помістіть кабачки в маринад і залиште на 10 хвилин. Тим часом наріжте кубиками фету і нашаткуйте петрушку. Кедрові горіхи обсмажте на сухій сковороді до рум’яності та приємного запаху (якщо у вас немає кедрових горіхів, їх можна замінити соняшниковим або гарбузовим насінням). Викладіть кабачки на тарілку, додати руколу і перемішайте. Додайте оливки, подрібнену фету і посипте горіхами.

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