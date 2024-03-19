Завжди готувала мама на сніданок: рецепт смажених у яйці грінок

19 березня 2024, 15:50
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Джерело:

Pysznosci

Деякі страви мають магічну силу повертати спогади. Яєчний хліб – один з них. Це проста страва, яка у багатьох асоціюється з дитинством.

Хто з нас не пам'ятає смачні сніданки, які готували бабусі та мами?Грінки, обсмажені у яйці, є одним із них. Все, що вам знадобиться – це скибочка хліба, яйце, сіль і масло. А смак... це буде поезія.

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Грінки у яйці

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Швидкий сніданок / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 4 скибочки хліба;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки тертого сиру;
– 1 столова ложка вершкового масла.

Приготування:

  1. Яйця збийте виделкою в тарілці.
  2. Приправте сіллю і перцем.
  3. Занурте скибочки хліба в яєчну суміш так, щоб яйце повністю покрило хліб.
  4. Трохи розігрійте на сковороді. Щоб воно не підгоріло, можна додати трохи олії.
  5. Обсмажте з двох сторін до золотистої скоринки.
  6. В кінці посипте шматочки хліба тертим сиром і накрийте сковороду кришкою. Нагрівайте, поки сир не розплавиться.
  7. Готові бутерброди викладіть на блюдо.
  8. Ви можете прикрасити все додатково нарізаною цибулею і подати з кетчупом.
  9. Саму яєчну масу також можна збагатити невеликою кількістю спецій, таких як орегано, солодкий, копчений або гострий перець.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська