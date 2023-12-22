Від вареників до куті: 12 пісних страв на Різдво – рецепти
22 грудня 2023, 13:46Читать новость на русском
Джерело:Smaker
Різдвяний стіл – це не лише місце, де об'єднуються близькі, але і справжнє полотно кулінарних шедеврів. Українська кухня дарує чудовий арсенал пісних страв, які, наче найкращі ноти, утворюють відчуття свята.
Святкове застілля – це ті невимовні моменти, які ми запам'ятовуємо на все життя. Від вареників до куті, ми відкриємо перед вами 12 пісних страв, які перетворять ваше свято в незабутній смаковий фестиваль.
Цікаво Експрес-вечеря без турбот: як приготувати смачні страви всього за 20 хвилин
Вареники з капустою та грибами
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 500 грамів борошна;
– 1 столова ложка олії;
– 250 мілілітрів вод;
– 1 чайна ложка солі;
– 500 грамів квашеної капусти;
– 500 грамів печериць;
– 1 цибулина;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Капусту залийте невеликою кількістю води, додайте лавровий лист, запашний перець і дрібку солі.
- Готуйте все під кришкою приблизно 20 хвилин до м’якості.
- На розігрітій сковороді обсмажте нарізану кубиками цибулю до золотистого кольору.
- Додайте терті гриби і смажте, поки не випарується вода.
- Змішайте гриби з капустою, посоліть, поперчіть і обсмажте все ще кілька хвилин.
- З борошна, теплої води та олії замісіть однорідне тісто. (якщо потрібно, трохи посипте борошном).
- Тонко розкачайте і склянкою або різаком виріжте кружечки.
- У кожен кружечок покладіть повну чайну ложку начинки і склейте.
- Варіть у підсоленій воді.
Голубці
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– качан білокачанної капусти;
– 1 кг картоплі;
– 2 цибулини;
– 1 яйце
– 2 зубчики часнику
– 1 столова ложка пшеничного борошна
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- З качана видаліть пошкоджене листя і виріжте серцевину. Потім опустіть його в каструлю з киплячою водою, кожні кілька хвилин повертайте качан і видаляйте розм’якшене листя. Обріжте на ньому товсті частини.
- Картоплю помийте та відваріть до готовності. Натріть на великій терці.
- Цибулю нашаткуйте дрібними кубиками, протушкуйте на олії.
- Додайте до картоплі яйце, цибулю, ложку борошна, сіль, перець, продавлений часник і перемішайте.
- У підготовлені листи капусти викладіть начинку і загорніть голубці.
- На дно форми для запікання викласти листя капусти.
- Потім щільно укладіть голубці.
- Зверху накрийте капустяним листям.
- На 2/3 об’єму залийте водою і накрийте кришкою.
- Поставте в розігріту до 180°C духовку приблизно на 60 хвилин. Голубці з картоплею можна подавати з грибною підливою.
Грибна підлива
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
– 300 грамів печериць;
– 1 цибуля;
– 2 – 3 столові ложки рослинної олії;
– 3 столові ложки борошна;
– 500 мілілітрів грибного бульйону (можна замінити водою);–
– сіль і перець до смаку;
– спеції (за бажанням): тим'ян, лавровий лист.
Приготування:
- Розігрійте рослинну олію в глибокій сковорідці чи каструлі на середньому вогні.
- Додайте нарізану цибулю і смажте її до золотистого кольору.
- Помісіть туди нарізані гриби і смажте, поки вони не втратять більшість своєї вологи та золотисто не підрум'яняться.
- Поступово всипте борошно в смажені гриби з цибулею, постійно помішуючи, щоб утворилася рівномірна маса.
- Повільно влийте грибний бульйон (або воду), постійно помішуючи, щоб уникнути утворення грудочок.
- Доведіть суміш до кипіння. Додайте тим'ян, лавровий лист, сіль і перець до смаку.
- Зменште вогонь і готуйте підливу протягом 10 – 15 хвилин, або доки вона не стане густою і смачною.
Смажена капуста
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1 кілограм квашеної капусти;
– 100 грамів грибів;
– 3 лаврових листки;
– 4 зерна запашного перцю;
– плоска чайна ложка кмину;
– сіль, перець до смаку;
– 1 ложка вершкового масла;
– 2 столові ложки борошна.
Приготування:
- З квашеної капусти відіжміть зайвий сік, покладіть її в каструлю і залийте водою.
- Додайте сушені гриби, лавровий лист і запашний перець.
- Варіть капусту і гриби до м'якості близько години.
- Приправте капусту кмином, сіллю і перцем. Стежте, щоб вода не випарувалася повністю.
- На сковороді розігрійте столову ложку вершкового масла. Додайте борошно.
- Всі інгредієнти інтенсивно перемішайте та додайте до капусти. Все знову перемішайте.
- При необхідності приправте капусту ще сіллю і перцем.
Запечена форель
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 2 форелі;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 2 зубчики часнику;
– 4 скибочки лимона;
– 2 гілочки розмарину;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Форель промийте і обсушіть. Посипте обидві сторони і всередині рибу сіллю і перцем.
- Зубчики часнику очистіть і наріжте дрібними кубиками. З’єднайте з м’яким маслом.
- Додайте до кожної форелі чайну ложку часникового масла, дві скибочки лимона та гілочку розмарину.
- Запікайте форель під кришкою при 180 градусах близько 25 хвилин.
Риба смажена
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 600 – 700 грамів філе білої риби;
– 2 яйця;
– пів склянки борошна;
– 0,5 склянки панірувальних сухарів;
– сіль, перець, паприка до смаку;,
– олія для смаження.
Приготування:
- Філе наріжте на порційні шматки.
- Посипте спеціями.
- Збийте яйця з 2 столовими ложками води.
- Приготуйте миску або глибоку тарілку з борошном, а іншу – з панірувальними сухарями.
- Занурте рибу спочатку в борошні, згодом у яйця, а далі у панірувальні сухарі.
- Смажте в розігрітій олії до рум'яності з обох боків.
Рулетики з оселедця
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів маринованого філе оселедця;
– 1 болгарський перець;
– 1 цибуля шалот;
– 16 зелених оливок без кісточок;
– зелень для прикраси.
Приготування:
- Перець помийте і видаліть насіння. Наріжте його тонкою соломкою. Відкиньте їх на друшляк і залийте окропом приблизно на 30 хвилин, щоб обшпарити.
- Цибулю очистіть і дуже дрібно наріжте.
- На кожен лист оселедця з одного кінця покладіть оливку. Згорніть рибу і покладіть отвором догори. Натисніть на оливку всередину, щоб у верхній частині залишилося трохи місця.
- У вільний простір у верхній частині рулету покладіть трохи цибулі-шалот. Зверху помістіть смужки перцю.
- Поставте рулетики з оселедцем в холодильник.
- Подавати після охолодження приблизно 2-3 години, прикрасивши свіжим кропом.
Узвар
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 3 літри води;
– 200 грамів сушених яблук;
– 200 грамів сушеної груші;
– 100 грамів чорносливу;
– 100 грамів родзинок;
– 4 столові ложки меду (або до смаку).
Приготування:
- У великі каструлі влийте воду та всипте сухофрукти.
- Доведіть до кипіння та зменште вогонь і дайте узвару покипіти на помірному вогні протягом близько 15-20 хвилин, доки сушені фрукти не стануть м'якими і ароматними.
- Додайте мед і перемішайте, щоб розчинити мед в узварі.
- Зніміть з вогню і залиште узвар настоюватися протягом кількох годин.
- Процідіть узвар через сито, щоб видалити сушені фрукти.
Кутя
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 150 грамів пшениці;
– 100 грамів маку;
– 100 грамів волоських горіхів;
– 100 грамів меду.
Приготування:
- Зернята пшениці залийте водою та залишіть на 12-16 год для набухання.
- Ще раз промийте їх та варіть впродовж 3 год, доки зернята не почнуть розкриватися та маса не стане густою.
- Мак залийте водою та відваріть.
- Перецідіть мак та перетріть за допомогою блендера на однорідну масу.
- Волоські горіхи підсмажте на сковорідці 2-3 хв та подрібніть ножем.
- До охолодженої звареної пшениці додайте мак, горіхи, мед та воду за бажанням. Добре перемішайте.
Завиванець з маком у формі зірки
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів молока;
– 20 грамів свіжих дріжджів;
– 70 грамів цукру;
– 2 жовтки;
– 60 грамів вершкового масла;
– пів чайної ложки солі;
– 200 грамів меленого маку;
– 200 мілілітрів молока;
– 60 грамів цукру;
– 1 білок;
– 80 грамів волоських горіхів.
Приготування:
- У підігріте до 35 – 38 градусів молоко всипте дріжджі. Додайте ложку цукру та трішки борошна із загальної кількості.
- Перемішайте і поставте в тепле місце на 15 хвилин, накривши серветкою.
- Опару з’єднайте з борошном, рештою цукру, сіллю, жовтками і рідким, але охолодженим маслом.
- Замісіть гладке, еластичне тісто.
- Викладіть його у миску, накрийте серветкою і поставте в тепле місце приблизно на півтори години.
- Поки тісто піднімається, залийте мак молоком і доведіть до кипіння. Поваріть кілька хвилин і зніміть з вогню. Коли повністю охолоне, білки збийте з цукром і з'єднайте з маком. В отриману масу додайте дрібно нарізані горіхи.
- Тісто розділіть на 4 частини.
- Кожну розкачайте на присипаній борошном дошці, щоб сформувати 4 однакові кола.
- Перші викладіть на деко, застелене папером для випічки. Викладіть макову начинку, залишаючи вільний край навколо. Зверху викладіть другий корж і повторіть всі дії. Намажте маковою сумішшю всі 4 "млинці", а потім склейте їхні краї.
- У центр кола поставте склянку, злегка натиснувши на неї (не розрізайте тісто!).
- Розріжте пиріг радіально (як піцу, але починаючи від краю склянки) на 16 однакових частин. Скрутіть кожну "ніжку" по спіралі, а потім попарно склейте кінці сусідніх ніжок (так, адже їх 8 штук). Накрийте зірку тканиною, розігрівши духовку до 190°C.
- Змастіть зірку збитим білком і поставте в розігріту духовку. Випікайте близько пів години поки він не зарум'яниться.
- Коли запечена зірка-завиванець з маком повністю охолоне, посипте її цукровою пудрою.
Пампухи
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
– 0,5 літра молока;
– 50 грамів дріжджів;
– 160 грамів розтопленого масла;
– 3 столові ложки олії;
– 10 столові ложки цукру;
– 6 жовтків;
– 2 столові ложки горілки;
– приблизно 1 кілограм борошна.
Приготування:
- Розчиніть дріжджі у теплому молоці, додайте розтоплене масло, олію, горілку, розтерті жовтки з цукром і просіяне борошно. Вимісіть тісто, щоб відставало від руки, і поставити в тепле місце десь на годину (поки не підніметься).
- Коли тісто добре підійде, сформуйте пампухи та начиніть обраною начинкою.
- Покладіть їх на дошку, посипану борошном, швом до низу і дати підійти 15 – 20 хвилин.
- Якщо начинка дуже волога, то краще смажити пампухи одразу.
- У олію для смаження пампухів додайте 3 столові ложки горілки (це важливо зробити перед тим, як ставити на вогонь)і розігрійте на середньому вогні.
- Пампухи треба смажити на середньому вогні, щоб всередині вони не були сирі. Також не бажано класти багато пампухів на один раз.
- В розігріту олію опустіть пампухи швом донизу, коли обсмажаться, переверніть на інший бік, потім шумівкою викладіть на решітку і дайте залишкам олії стекти.
- Готові пампухи присипаю пудрою.
Імбирно-медове печиво
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 10 грамів меду;
– 115 грамів розтопленого вершкового масла;
– 1 яйце ;
– 1 пакетик ванільно цукру;
– щіпка солі;
– 5 грамів меленого імбиру;
– 2,5 грами соди;
– 320 грамів борошна.
Приготування:
- У великій мисці змішайте мед, розтоплене вершкове масло, яйце, ванільний цукор, сіль, імбир та соду.
- Поступово додавайте борошно, перемішуючи, доки тісто стає однорідним і м'яким.
- Сформуйте тісто в кульку, обгорніть плівкою і поставте в холодильник на 30 – 60 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія.
- Розкочуйте тісто на дерев'яній дошці, вирізайте печиво за допомогою формочок або просто ножа.
- Розташуйте печиво на пекарському аркуші, вкритому папером для печива.
- Пекти в духовці приблизно 10 – 12 хвилин або до золотистого кольору.
- Вийміть з духовки і залиште охолоджуватися перед подачею
Смачного!Перевірено руками: святкові рецепти від Дарії Цвек.