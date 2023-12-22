Від вареників до куті: 12 пісних страв на Різдво – рецепти

Різдвяний стіл – це не лише місце, де об'єднуються близькі, але і справжнє полотно кулінарних шедеврів. Українська кухня дарує чудовий арсенал пісних страв, які, наче найкращі ноти, утворюють відчуття свята.

Святкове застілля – це ті невимовні моменти, які ми запам'ятовуємо на все життя. Від вареників до куті, ми відкриємо перед вами 12 пісних страв, які перетворять ваше свято в незабутній смаковий фестиваль.

Цікаво Експрес-вечеря без турбот: як приготувати смачні страви всього за 20 хвилин

Вареники з капустою та грибами

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

– 500 грамів борошна;– 1 столова ложка олії;– 250 мілілітрів вод;– 1 чайна ложка солі;– 500 грамів квашеної капусти;– 500 грамів печериць;– 1 цибулина;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Капусту залийте невеликою кількістю води, додайте лавровий лист, запашний перець і дрібку солі. Готуйте все під кришкою приблизно 20 хвилин до м’якості. На розігрітій сковороді обсмажте нарізану кубиками цибулю до золотистого кольору. Додайте терті гриби і смажте, поки не випарується вода. Змішайте гриби з капустою, посоліть, поперчіть і обсмажте все ще кілька хвилин. З борошна, теплої води та олії замісіть однорідне тісто. (якщо потрібно, трохи посипте борошном). Тонко розкачайте і склянкою або різаком виріжте кружечки. У кожен кружечок покладіть повну чайну ложку начинки і склейте. Варіть у підсоленій воді.

Голубці

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

– качан білокачанної капусти;– 1 кг картоплі;– 2 цибулини;– 1 яйце– 2 зубчики часнику– 1 столова ложка пшеничного борошна– сіль, перець до смаку.

Приготування:

З качана видаліть пошкоджене листя і виріжте серцевину. Потім опустіть його в каструлю з киплячою водою, кожні кілька хвилин повертайте качан і видаляйте розм’якшене листя. Обріжте на ньому товсті частини. Картоплю помийте та відваріть до готовності. Натріть на великій терці. Цибулю нашаткуйте дрібними кубиками, протушкуйте на олії. Додайте до картоплі яйце, цибулю, ложку борошна, сіль, перець, продавлений часник і перемішайте. У підготовлені листи капусти викладіть начинку і загорніть голубці. На дно форми для запікання викласти листя капусти. Потім щільно укладіть голубці. Зверху накрийте капустяним листям. На 2/3 об’єму залийте водою і накрийте кришкою. Поставте в розігріту до 180°C духовку приблизно на 60 хвилин. Голубці з картоплею можна подавати з грибною підливою.

Грибна підлива

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

– 300 грамів печериць;– 1 цибуля;– 2 – 3 столові ложки рослинної олії;– 3 столові ложки борошна;– 500 мілілітрів грибного бульйону (можна замінити водою);–– сіль і перець до смаку;– спеції (за бажанням): тим'ян, лавровий лист.

Приготування:

Розігрійте рослинну олію в глибокій сковорідці чи каструлі на середньому вогні. Додайте нарізану цибулю і смажте її до золотистого кольору. Помісіть туди нарізані гриби і смажте, поки вони не втратять більшість своєї вологи та золотисто не підрум'яняться. Поступово всипте борошно в смажені гриби з цибулею, постійно помішуючи, щоб утворилася рівномірна маса. Повільно влийте грибний бульйон (або воду), постійно помішуючи, щоб уникнути утворення грудочок. Доведіть суміш до кипіння. Додайте тим'ян, лавровий лист, сіль і перець до смаку. Зменште вогонь і готуйте підливу протягом 10 – 15 хвилин, або доки вона не стане густою і смачною.

Смажена капуста

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 1 кілограм квашеної капусти;– 100 грамів грибів;– 3 лаврових листки;– 4 зерна запашного перцю;– плоска чайна ложка кмину;– сіль, перець до смаку;– 1 ложка вершкового масла;– 2 столові ложки борошна.

Приготування:

З квашеної капусти відіжміть зайвий сік, покладіть її в каструлю і залийте водою. Додайте сушені гриби, лавровий лист і запашний перець. Варіть капусту і гриби до м'якості близько години. Приправте капусту кмином, сіллю і перцем. Стежте, щоб вода не випарувалася повністю. На сковороді розігрійте столову ложку вершкового масла. Додайте борошно. Всі інгредієнти інтенсивно перемішайте та додайте до капусти. Все знову перемішайте. При необхідності приправте капусту ще сіллю і перцем.

Запечена форель

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 2 форелі;– 2 столові ложки вершкового масла;– 2 зубчики часнику;– 4 скибочки лимона;– 2 гілочки розмарину;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Форель промийте і обсушіть. Посипте обидві сторони і всередині рибу сіллю і перцем. Зубчики часнику очистіть і наріжте дрібними кубиками. З’єднайте з м’яким маслом. Додайте до кожної форелі чайну ложку часникового масла, дві скибочки лимона та гілочку розмарину. Запікайте форель під кришкою при 180 градусах близько 25 хвилин.

Риба смажена

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

– 600 – 700 грамів філе білої риби;– 2 яйця;– пів склянки борошна;– 0,5 склянки панірувальних сухарів;– сіль, перець, паприка до смаку;,– олія для смаження.

Приготування:

Філе наріжте на порційні шматки.

Посипте спеціями.

Збийте яйця з 2 столовими ложками води.

Приготуйте миску або глибоку тарілку з борошном, а іншу – з панірувальними сухарями.

Занурте рибу спочатку в борошні, згодом у яйця, а далі у панірувальні сухарі.

Смажте в розігрітій олії до рум'яності з обох боків.

Рулетики з оселедця

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

– 500 грамів маринованого філе оселедця;– 1 болгарський перець;– 1 цибуля шалот;– 16 зелених оливок без кісточок;– зелень для прикраси.

Приготування:

Перець помийте і видаліть насіння. Наріжте його тонкою соломкою. Відкиньте їх на друшляк і залийте окропом приблизно на 30 хвилин, щоб обшпарити. Цибулю очистіть і дуже дрібно наріжте. На кожен лист оселедця з одного кінця покладіть оливку. Згорніть рибу і покладіть отвором догори. Натисніть на оливку всередину, щоб у верхній частині залишилося трохи місця. У вільний простір у верхній частині рулету покладіть трохи цибулі-шалот. Зверху помістіть смужки перцю. Поставте рулетики з оселедцем в холодильник. Подавати після охолодження приблизно 2-3 години, прикрасивши свіжим кропом.

Узвар

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

– 3 літри води;– 200 грамів сушених яблук;– 200 грамів сушеної груші;– 100 грамів чорносливу;– 100 грамів родзинок;– 4 столові ложки меду (або до смаку).

Приготування:

У великі каструлі влийте воду та всипте сухофрукти. Доведіть до кипіння та зменште вогонь і дайте узвару покипіти на помірному вогні протягом близько 15-20 хвилин, доки сушені фрукти не стануть м'якими і ароматними. Додайте мед і перемішайте, щоб розчинити мед в узварі. Зніміть з вогню і залиште узвар настоюватися протягом кількох годин. Процідіть узвар через сито, щоб видалити сушені фрукти.

Кутя

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

– 150 грамів пшениці;– 100 грамів маку;– 100 грамів волоських горіхів;– 100 грамів меду.

Приготування:

Зернята пшениці залийте водою та залишіть на 12-16 год для набухання. Ще раз промийте їх та варіть впродовж 3 год, доки зернята не почнуть розкриватися та маса не стане густою. Мак залийте водою та відваріть. Перецідіть мак та перетріть за допомогою блендера на однорідну масу. Волоські горіхи підсмажте на сковорідці 2-3 хв та подрібніть ножем. До охолодженої звареної пшениці додайте мак, горіхи, мед та воду за бажанням. Добре перемішайте.

Завиванець з маком у формі зірки

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

– 500 грамів борошна;– 250 мілілітрів молока;– 20 грамів свіжих дріжджів;– 70 грамів цукру;– 2 жовтки;– 60 грамів вершкового масла;– пів чайної ложки солі;– 200 грамів меленого маку;– 200 мілілітрів молока;– 60 грамів цукру;– 1 білок;– 80 грамів волоських горіхів.

Приготування:

У підігріте до 35 – 38 градусів молоко всипте дріжджі. Додайте ложку цукру та трішки борошна із загальної кількості. Перемішайте і поставте в тепле місце на 15 хвилин, накривши серветкою. Опару з’єднайте з борошном, рештою цукру, сіллю, жовтками і рідким, але охолодженим маслом. Замісіть гладке, еластичне тісто. Викладіть його у миску, накрийте серветкою і поставте в тепле місце приблизно на півтори години. Поки тісто піднімається, залийте мак молоком і доведіть до кипіння. Поваріть кілька хвилин і зніміть з вогню. Коли повністю охолоне, білки збийте з цукром і з'єднайте з маком. В отриману масу додайте дрібно нарізані горіхи. Тісто розділіть на 4 частини. Кожну розкачайте на присипаній борошном дошці, щоб сформувати 4 однакові кола. Перші викладіть на деко, застелене папером для випічки. Викладіть макову начинку, залишаючи вільний край навколо. Зверху викладіть другий корж і повторіть всі дії. Намажте маковою сумішшю всі 4 "млинці", а потім склейте їхні краї. У центр кола поставте склянку, злегка натиснувши на неї (не розрізайте тісто!). Розріжте пиріг радіально (як піцу, але починаючи від краю склянки) на 16 однакових частин. Скрутіть кожну "ніжку" по спіралі, а потім попарно склейте кінці сусідніх ніжок (так, адже їх 8 штук). Накрийте зірку тканиною, розігрівши духовку до 190°C. Змастіть зірку збитим білком і поставте в розігріту духовку. Випікайте близько пів години поки він не зарум'яниться. Коли запечена зірка-завиванець з маком повністю охолоне, посипте її цукровою пудрою.

Пампухи

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 6

– 0,5 літра молока;– 50 грамів дріжджів;– 160 грамів розтопленого масла;– 3 столові ложки олії;– 10 столові ложки цукру;– 6 жовтків;– 2 столові ложки горілки;– приблизно 1 кілограм борошна.

Приготування:

Розчиніть дріжджі у теплому молоці, додайте розтоплене масло, олію, горілку, розтерті жовтки з цукром і просіяне борошно. Вимісіть тісто, щоб відставало від руки, і поставити в тепле місце десь на годину (поки не підніметься). Коли тісто добре підійде, сформуйте пампухи та начиніть обраною начинкою. Покладіть їх на дошку, посипану борошном, швом до низу і дати підійти 15 – 20 хвилин. Якщо начинка дуже волога, то краще смажити пампухи одразу. У олію для смаження пампухів додайте 3 столові ложки горілки (це важливо зробити перед тим, як ставити на вогонь)і розігрійте на середньому вогні. Пампухи треба смажити на середньому вогні, щоб всередині вони не були сирі. Також не бажано класти багато пампухів на один раз. В розігріту олію опустіть пампухи швом донизу, коли обсмажаться, переверніть на інший бік, потім шумівкою викладіть на решітку і дайте залишкам олії стекти. Готові пампухи присипаю пудрою.

Імбирно-медове печиво

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

– 10 грамів меду;– 115 грамів розтопленого вершкового масла;– 1 яйце ;– 1 пакетик ванільно цукру;– щіпка солі;– 5 грамів меленого імбиру;– 2,5 грами соди;– 320 грамів борошна.

Приготування:

У великій мисці змішайте мед, розтоплене вершкове масло, яйце, ванільний цукор, сіль, імбир та соду. Поступово додавайте борошно, перемішуючи, доки тісто стає однорідним і м'яким. Сформуйте тісто в кульку, обгорніть плівкою і поставте в холодильник на 30 – 60 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія. Розкочуйте тісто на дерев'яній дошці, вирізайте печиво за допомогою формочок або просто ножа. Розташуйте печиво на пекарському аркуші, вкритому папером для печива. Пекти в духовці приблизно 10 – 12 хвилин або до золотистого кольору. Вийміть з духовки і залиште охолоджуватися перед подачею

Смачного!

Перевірено руками: святковівід Дарії Цвек.