Так ви точно її ще не їли: салат з сирої цвітної капусти

В сезон цвітної капусти ми підготували цікавий та доволі незвичний, на перший погляд, рецепт салату. Якщо ви ще не їли такий, наполягаємо спробувати.

З цвітної капусти можна приготувати безліч страв. Зазвичай її смажать, або відварюють, запікають чи маринують. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати її в салаті без термічної обробки – сирою.

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Саме так, цвітну капусту можна їсти сирою, і вона в такому вигляді дуже смачна. У страві її доповнять відварені яйця, свіжі огірки та ще кілька інгредієнтів.

Такий салат смакуватиме як до сніданку з хлібом чи тостами, так і до м'ясної чи рибної страви.

Рецепт салату з сирою цвітною капустою

Час: 15 хвилин

– цвітна капуста;– курячі яйця;– свіжі огірки;– зелена цибуля;– сіль;– чорний мелений перець;– майонез.

Приготування:

Відварюємо курячі яйця у підсоленій киплячій воді 6 – 8 хвилин. Даємо їм трішки охолонути та очищаємо від шкарлупи.

Миємо овочі, якщо потрібно – знімаємо шкірку.

Просто нарізаємо все кубиком, заправляємо майонезом, спеціями і перемішуємо.

Смачного!

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