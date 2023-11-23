Трійка страв, від яких ви будете в захваті: що приготувати з вчорашніх макаронів

23 листопада 2023, 20:30
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Якщо ви зварили забагато макаронів і вони залишилися на наступний день, не засмучуйтесь. Вони можуть стати чудовою основою для смачних страв.

Скористайтеся трійкою наших безпрограшних рецептів з вчорашніх макаронів. Прості інгредієнти здатні перетворити їх у кулінарні шедеври.

Гарна ідея для вечері Як готувати яловичину швидко і з задоволенням: покрокові рецепти смачних страв

Пене араб'ята

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів відвареної пасти пене; 
– 1 перець чилі;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 100 мілілітрів білого сухого вина;
– 100 мілілітрів томатного соку;
– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 30 грамів пармезану; 
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Почистьте і дрібно наріжте 1 цибулину. Перець чилі наріжте тонкими слайсами.
  2. Налийте 2 столові ложки оливкової олії на пательню та додайте зубчик часнику, розчавлений ножем. Смажте його хвилину на середньому вогні. Потім додайте чилі та цибулю. Смажте їх приблизно 30 секунд.
  3. Влийте на пательню до овочів 100 мілілітрів томатного соку. Далі додайте 100 мілілітрів білого сухого вина. Випарюйте рідину, поки вона не зменшиться вдвічі та не загусне до стану соусу.
  4. Покладіть пасту до соусу і додайте до пательні 100 мілілітрів води.
  5. Добре перемішайте і тушкуйте ще хвилину, після чого поперчіть і посоліть до смаку.
  6. Перед подачею посипте страву 30 грамами пармезану.

Запіканка з макаронів: покроковий рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
600 грамів відварених макаронів;
– 200 грамів томатів чері;
– 150 грамів сиру;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– половина чайної ложки зерен фенхелю;
– 20 грамів петрушки;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. До відварених макаронів додайте оливкову олію і добре перемішайте.
  2. Помідори чері поріжте на 2 частини, додайте до макаронів разом із зеленню, зернами фенхелю і половиною тертого сиру.
  3. Перекладіть у форму для запікання, посипте другою половиною тертого сиру і запечіть в духовці протягом 15 – 20 хвилин.


Вчорашні макарони – прекрасна основа для страви / Фото Unsplash

Рецепт пасти з соусом Болоньєзе – покроковий рецепт

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
 Інгредієнти:
– 600 грамів відварених макаронів;
– 300 грамів яловичої м'якоті;
– 150 грамів свинячої грудинки чи бекону;
– 1 морква;
– 2 стебла селери;
– 1 цибуля;
– 300 грамів томатів у власному соку ;
– 100 мілілітрів червоного сухого вина;
– 200 мілілітрів молока 2,5%;
– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1.  Зробіть фарш для соусу з 300 грамів м'якоті яловичини. Після цього перебийте блендером 300 грамів томатів.
  2. Наріжте кубиками 150 грамів свинячої грудинки та 1 цибулину. Приблизно такими ж кубиками наріжте 2 стебла селери та 1 моркву. 
  3. Пательню з 2 – 3 столовими ложками оливкової олії розігрійте. Перекладіть неї кубики бекону та підрум'яньте.
  4. Додайте кубики моркви, цибулі та стебла селери. Готуйте 3 – 4 хвилини. 
  5. Потім відправте на пательню фарш. Постійно помішуючи, підрум'яньте його.
  6. Далі влийте на пательню 100 мілілітрів червоного вина та випарюйте його протягом 1 – 2 хвилин, щоб залишився лише винний аромат.  
  7. Після цього влийте томатне пюре і тушкуйте на маленькому вогні 20 – 30 хвилин. Додайте сіль і перець до смаку. 
  8. У кінці приготування влийте 200 мілілітрів молока 2,5% і тушкуйте ще 5 – 7 хвилин.
  9. Далі додайте макарони і протримайте їх на пательні орієнтовно 5 хвилин.
  10. За бажанням можете посипати готову страву тертим пармезаном.

Смачного!

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Автор: Ольга Котів