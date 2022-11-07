Млинці з вчорашньої гречки: простий рецепт до буденного столу
7 листопада 2022 , 09:23Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Роксолани Гарасимів
Залишилася гречка з вечері і ви не знаєте куди її подіти? Приготуйте з неї смачні млинці.
Гречані млинці – відмінний варіант для ситної страви на сніданок, обід чи вечерю. Їх можна подавати як солодкими, так і солоними.
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До складу млинців не входить цукор, його замінили бананом. Якщо вам не вистачатиме солодкого смаку – полийте їх медом, або додайте його до складу тіста.
Рецепт гречаних млинців
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 8 столових ложок вареної гречки;
– 2 курячих яйця;
– 1 банан;
– 1 чайна ложка вершкового масла;
– 1 столова ложка цільнозернового борошна.
Приготування:
- Відварену гречку, очищений банан, яйця та масло збиваємо до однорідної маси. можна використати комбайн або міксер.
- Додаємо борошно та перемішуємо тісто.
- Смажимо млинці з гречки на розігрітій сковорідці під кришкою з обох сторін.
- Подавайте гречані млинці до столу гарячими.
Смачного!