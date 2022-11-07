Млинці з вчорашньої гречки: простий рецепт до буденного столу

7 листопада 2022 , 09:23
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Джерело:

інстаграм Роксолани Гарасимів

Залишилася гречка з вечері і ви не знаєте куди її подіти? Приготуйте з неї смачні млинці.

Гречані млинці – відмінний варіант для ситної страви на сніданок, обід чи вечерю. Їх можна подавати як солодкими, так і солоними.

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До складу млинців не входить цукор, його замінили бананом. Якщо вам не вистачатиме солодкого смаку – полийте їх медом, або додайте його до складу тіста.

Рецепт гречаних млинців

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 8 столових ложок вареної гречки;
 – 2 курячих яйця;
 – 1 банан;
 – 1 чайна ложка вершкового масла;
 – 1 столова ложка цільнозернового борошна.

Приготування:

  • Відварену гречку, очищений банан, яйця та масло збиваємо до однорідної маси. можна використати комбайн або міксер. 
  • Додаємо борошно та перемішуємо тісто.
  • Смажимо млинці з гречки на розігрітій сковорідці під кришкою з обох сторін.
  • Подавайте гречані млинці до столу гарячими.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак