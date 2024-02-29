Ідеальне поєднання смаків: рецепт салату з картоплі та бекону

Картопля – поширений та один з улюблених українських овочів. Це не тільки чудовий гарнір, її також можна додати у салат.

Якщо звичні страви вам набридли, а у кладовці є картопля, приготуйте апетитний, ситний і дуже ароматний салат. На нього піде обмаль часу, а смак точно змусить готувати його ще не один раз.

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Рецепт салату з картоплі

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

– 1 кілограм картоплі;– 150 грамів копченого бекону;– 4 – 5 маринованих огірків;– пів цибулини;– 2 столові ложки подрібненої петрушки;– 2 столові ложки майонезу;– 2 столові ложки вершків;– 1 столова ложка медової гірчиці (або 2 чайні ложки звичайної гірчиці і 1 чайна ложка меду);– свіжомелений перець до смаку.

Приготування:

Картоплю почистіть та відваріть в підсоленій воді. Потім обсушіть та наріжте на кубики. Тим часом наріжте бекон і злегка обсмажте його на сковороді. Мариновані огірки наріжте (скибочками або кубиками). Цибулю слід дрібно нашаткувати. Приготуйте соус, змішавши всі інгредієнти. Розкладіть всі інгредієнти по черзі в салатники, поливаючи кожен шар соусом і приправляючи перцем.

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