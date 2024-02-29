Ідеальне поєднання смаків: рецепт салату з картоплі та бекону
29 лютого 2024, 11:34Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Картопля – поширений та один з улюблених українських овочів. Це не тільки чудовий гарнір, її також можна додати у салат.
Якщо звичні страви вам набридли, а у кладовці є картопля, приготуйте апетитний, ситний і дуже ароматний салат. На нього піде обмаль часу, а смак точно змусить готувати його ще не один раз.
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Рецепт салату з картоплі
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм картоплі;
– 150 грамів копченого бекону;
– 4 – 5 маринованих огірків;
– пів цибулини;
– 2 столові ложки подрібненої петрушки;
для соусу:
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки вершків;
– 1 столова ложка медової гірчиці (або 2 чайні ложки звичайної гірчиці і 1 чайна ложка меду);
– свіжомелений перець до смаку.
Приготування:
- Картоплю почистіть та відваріть в підсоленій воді. Потім обсушіть та наріжте на кубики.
- Тим часом наріжте бекон і злегка обсмажте його на сковороді.
- Мариновані огірки наріжте (скибочками або кубиками).
- Цибулю слід дрібно нашаткувати.
- Приготуйте соус, змішавши всі інгредієнти.
- Розкладіть всі інгредієнти по черзі в салатники, поливаючи кожен шар соусом і приправляючи перцем.