Ідеальне поєднання смаків: рецепт салату з картоплі та бекону

29 лютого 2024, 11:34
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Джерело:

Kwestia smaku

Картопля – поширений та один з улюблених українських овочів. Це не тільки чудовий гарнір, її також можна додати у салат.

Якщо звичні страви вам набридли, а у кладовці є картопля, приготуйте апетитний, ситний і дуже ароматний салат. На нього піде обмаль часу, а смак точно змусить готувати його ще не один раз.

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Рецепт салату з картоплі

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 150 грамів копченого бекону;
– 4 – 5 маринованих огірків;
– пів цибулини;
– 2 столові ложки подрібненої петрушки;
для соусу:
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки вершків;
– 1 столова ложка медової гірчиці (або 2 чайні ложки звичайної гірчиці і 1 чайна ложка меду);
– свіжомелений перець до смаку.

Приготування:

  1. Картоплю почистіть та відваріть в підсоленій воді. Потім обсушіть та наріжте на кубики.
  2. Тим часом наріжте бекон і злегка обсмажте його на сковороді.
  3. Мариновані огірки наріжте (скибочками або кубиками).
  4. Цибулю слід дрібно нашаткувати.
  5. Приготуйте соус, змішавши всі інгредієнти.
  6. Розкладіть всі інгредієнти по черзі в салатники, поливаючи кожен шар соусом і приправляючи перцем.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська