В 10 раз смачніше, ніж з ананасами: як приготувати салат з куркою та яблуками
12 січня 2024, 07:31Читать новость на русском
Джерело:strona kuchni
Після важкого робочого дня так не хочеться довго стояти біля плити за приготуванням вечері. Рішення є – поєднання соковитої ніжної курятини та хрусткого салату.
Рецепт швидкої і легкої страви, яку можна приготувати за 15 хвилин – це саме те, що потрібно для літньої вечері. Смачний салат з куркою, селерою і яблуком стане яскравим завершенням дня.
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Рецепт салату з куркою та яблуком
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 250 грамів курячого філе;
– одне кисле яблуко;
– 200 грамів салатної суміші або пів головки салату ромен;
– 2 стебла селери;
– 2 скибочки хліба;
– 150 грамів натурального густого йогурту;
– 1 зубчик часнику;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1 чайна ложка гранульованого часнику;
– 1 чайна ложка чебрецю;
– щіпка солі та чорного перцю.
Приготування:
- Наріжте куряче м'ясо, заправте соєвим соусом і спеціями. Обсмажте курку на невеликій кількості олії.
- Хліб наріжте невеликими кубиками та прогрійте на сухій сковороді 2 хвилини. Потім додайте трохи олії та часник.
- Для соусу: зубчик часнику видавіть через прес або дрібно наріжте. Додайте в йогурт, приправте дрібкою солі та перемішайте.
- Вимийте овочі. Наріжте селеру і яблуко, листя салату порвіть на шматочки.
- Розкладіть листя салату, шматочки курки, селеру, яблуко та грінки на дві тарілки. Соус подавайте в окремій креманці.
До слова
Салат можна доповнити подрібненими волоськими горіхами або гарбузовим насінням.