Що приготувати на вечерю: три рецепти з куркою
14 листопада 2022 , 16:18Читать новость на русском
Щоб полегшити вибір страви на вечерю, 24 канал дібрав три рецепти відмінних варіантів з курятиною, які точно сподобаються кожному члену сім'ї.
Страви з куркою на вечерю – завжди вдалий вибір. Вона швидка у приготуванні, соковита та ніжна. Куряче м'ясо відмінно поєднується з різноманітними кашами, салатами, та навіть квашениною.
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Салат з куркою, гранатом і горіхами
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 400 грамів курячого філе;
– 300 – 400 грамів пекінської капусти;
– 1 гранат;
– 200 грамів твердого сиру;
– 1 столова ложка волоських горіхів;
– 2 столові ложки оливкової олії.
– 1 чайна ложка ніжної гірчиці;
– 150 грамів сметани.
– лимонний сік;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Куряче філе відваріть у підсоленій воді до готовності, охолодіть та наріжте кубиками.
- Помийте, почистіть від шкірки гранат.
- Пекінську капусту наріжте тонкою соломкою, твердий сир – середніми кубиками.
- Для приготування заправки змішайте у мисці сметану з олією, гірчицею, додайте лимонний сік, сіль, улюблені спеції. Ретельно перемішайте.
- Викладіть на тарілку капусту, куряче філе, додайте горіхи, сир, змастіть салат заправкою. Ретельно перемішайте, зверху викладіть зерня граната.
Смачного!
Котлета по-київськи
- Час: 60 хвилин
- Порції: 1
– 60 – 80 грамів курячого філе;
– 15 грамів вершкового масла;
– 2 грами зелені;
– 2 столові ложки панірувальних сухарів;
– куряче яйце;
– пшеничне борошно;
– олія для фритюру.
Приготування:
- Наріжте куряче філе тонкими пластинками, зріжте прожилки та залишки жиру.
- Свіжий або морожений кріп наріжте ножем.
- Вершкове масло змішайте із зеленню та заморозьте, або одразу обваляйте кожен шматочок у подрібненій зелені. Відправте масло до морозилки.
- Куряче м'ясо розділіть згідно з вагою, відбийте, щоб воно стало ніжнішим та тоншим через шар харчової плівки.
- На кожен пласт м'яса викладіть шматочок масла й сформуйте рулетики. Відправте їх до морозилки.
- В окремій посудині змішайте яйце зі столовою ложкою води, ретельно збийте суміш виделкою.
- Заморожені котлети запаніруйте спочатку в борошні, далі в яйцях та сухарях. Повторіть процес, щоб паніровка вийшла щільнішою.
- Розігрійте у глибокій сковорідці олію й обсмажте котлети у фритюрі до золотавої скоринки.
- Поставте їх до духовки, щоб вони пропеклися й усередині на 5 – 6 хвилин.
- Готову котлету по-київськи подавайте до столу гарячою з пюре.
Смачного!
Глазурована курка з гарбузом
- Час: 45 – 50 хвилин
- Порції: 4
– середній гарбуз;
– пучок м’яти;
– дрібка каєнського перцю;
– 4 курячих філе;
– 1/3 склянки натурального гранатового соку;
– 1/4 склянки меду;
– 1 столова ложка бальзамічного оцту;
– 100 грамів сиру фета;
– 1/3 склянки гранатових зерен.
Приготування:
- Нагрійте духовку до 230 – 250 градусів.
- Видаліть насіння з гарбуза і наріжте скибочками товщиною 2 сантиметри. Дрібно наріжте м’яту.
- На деко викладіть скибки гарбуза, збризніть олією та спеціями. Запікайте до золотистої скоринки та м’якості, 20 – 25 хвилин.
- На розігрітій сковорідці, на середньому вогні нагрійте 1 столову ложку оливкової олії. Приправте курятину сіллю та перцем. Смажте курку до появи золотистої скоринки, 6 – 8 хвилин з кожної сторони.
- Окремо приготуйте гранатову глазур: додайте у сотейник 1/3 склянки гранатового соку, готуйте протягом 1 хвилини. Додайте мед, бальзамічний оцет і варіть до густої та сироподібної форми від 3 до 5 хвилин.
- Промажте курку глазур’ю. Перед подачею до гарбуза додайте подрібнену фету, гранатові зерна та м’яту.
Смачного!