Великоднє меню 2023 – рецепти від закуски до десерту

Після Великоднього посту, святкове застілля має бути багатим та ситним. Ми щороку вигадуємо, чим же здивувати гостей, аби Великдень запам'ятався на довго.

Щоб Великоднє меню було справді довершеним, ми дібрали рецепти, які створять особливу атмосферу та ідеально доповнять один одного.

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Звичайно, ви можете приготувати як все меню, так і обрати тільки декілька позицій. Ми впевнені, що смак та вигляд страв сподобається не тільки вам, а й всім вашим гостям.

Корзинки з плавленим сиром

Інгредієнти:

– 4 відварених курячих яйця;

– тарталетки;

– 3 плавлених сирки;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– чорний мелений перець;

– сіль.

Приготування:

Почистіть яйця від шкарлупи, змийте водою. Натріть їх на тертці. Можна обрати грубу тертку, якщо салат буде використовуватися, як начинка, або дрібну – якщо на канапки.

Аналогічно натріть плавлені сирочки та змішайте з яйцями.

Вичавіть до інгредієнтів часник через прес та присмачте спеціями. Заправте все майонезом та ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

Намастіть салат-закуску на грінки, чи брускети. Прикрасьте зверху скибкою помідора або зеленню. Також можна використати мікрозелень.

Корзинки з паштетом

Інгредієнти:

– курячий паштет;

– огірок;

– мікрозелень;

– тарталетки.

Приготування:

Перекладаємо паштет в кондитерський мішок з фігурною насадкою та вичавлюємо на тарталетки.

Прикрашаємо шматочками свіжого огірка та мікрозеленню.

Канапки з салом



Бутерброди з салом / Фото Країна У

М'ясна та сирна нарізки



Асорті нарізок / Фото Народна кухня

Салат з сухариками

Інгредієнти:

– 500 грамів курячої грудки;

– 150 грамів твердого сиру;

– 3 – 4 помідори;

– 1 банка консервованої квасолі;

– 1 пучок зеленого салату;

– сухарики;

– майонез.

Приготування:

Дрібно нарізаємо помідори та листя салату. Твердий сир натираємо на грубій тертці.

Курячу грудку нарізаємо шматочками та обсмажуємо на олії до готовності.

Посоліть та поперчіть м'ясо.

Відцідіть квасолю від рідини й висипте до миски для салату.

Змішуємо всі інгредієнти для салату в мисці й заправляємо майонезом або сметаною.

Перед подачею посипаємо салат сухариками.

Салат з шинкою

Інгредієнти:

– 300 грамів шинки;

– 200 грамів твердого сиру;

– банка маринованих огірків;

– 2 помідори;

– консервована кукурудза;

– зелена цибуля;

– майонез.

Приготування:

Нарізаємо шинку та сир середніми кубиками. Гриби розрізаємо навпіл.

Цибулю промиваємо та нарізаємо довільно.

Змішуємо всі інгредієнти в салатниці та подаємо до столу.

Кров'янка



Домашня кров'янка / Фото Делікатеси

Запечена курка з овочами



Курочка в духовці / Фото М'ясоторія

Білковий рулет з вишнями

Інгредієнти:

– 190 грамів яєчних білків;

– 300 грамів цукрової пудри;

– 36 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 1 грам лимонної кислоти;

– 2 грами солі.

Для крему:

– 350 грамів крем-сиру;

– 250 грамів жирних вершків;

– 25 грамів цукру.

Для вишневої начинки:

– 300 грамів вишні;

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 15 грамів цукру.

Приготування:

У білки кімнатної температури додаємо дрібку солі та лимонну кислоту, збиваємо на середніх обертах у легку білу піну. Додаємо цукрову пудру у декілька прийомів і продовжуємо збивати близько 10 – 12 хвилин до стійкої маси.

Додаємо крохмаль та, за бажанням, цитрусової цедри (щоб зовсім не було запаху яєць) і обережно перемішуємо суміш.

Пергамент приклеюємо на краплі суміші. Зверху викладаємо ложкою меренгу і вирівнюємо по листу. Відправляємо у розігріту до 150 градусів духовку (режим верх/низ) на 30 хвилин.

Дістаємо з духовки, даємо трохи охолонути й перегортаємо на інший лист пергаменту, краще за все на решітку, а перший пергамент обережно видаляємо.

Для крему змішуємо інгредієнти й збиваємо вінчиком до однорідної щільної маси.

Вишні попередньо розморожуємо, додаємо цукор і крохмаль. Добре помішуючи доводимо до кипіння, охолоджуємо.

Частинку крему перекладаємо у кондитерський мішок, частину намазуємо на меренгу, а поверх розміщуємо вишню (до речі, можна брати й будь-яку іншу кислу ягоду чи фрукт) і обережно згортаємо рулет.

Прикрашаємо частиною крему з мішка і ягодами, мʼятою, за вашим бажанням. Такий десерт необхідно з'їсти за два дні.

Смачного!