На будь-який смак: рецепти мʼясних страв до столу

Великдень – чудовий час поласувати соковитими, ситними та такими апетитними м'ясними стравами. Якщо не знаєте, що готувати – загляньте у наш список.

М'ясні домашні страви дуже соковиті та просто тануть в роті. Вони ідеально пасують до паски та соусу з хрону.

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Ковбаса куряча

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

– 1 кілограм курячого філе;– 1 кілограм м'яса з курячих четвертин;– 18 грамів солі на 1 кілограм;– 4 грами часнику на 1 кілограм;– 3 грами білого перцю на 1 кілограм;– 1 грам мускатного горіха на 1 кілограм;– 1 грам коріандру на 1 кілограм.

Приготування:

Філе наріжте кубиками 2 на 2 сантиметри, четвертинки м’яса без шкіри перемеліть м'ясорубкою. Додайте всі сухі спеції та воду та вимішуйте, поки начинка не стане липкою. Готову начинку накрийте кришкою і поставте в холодильник на 24 години. Через 24 години ще раз вимісіть. Підготовленою начинкою наповніть кишку та щільно зав’яжіть. Залиште маринуватися на 3 години. Випікайте ковбасу при температурі 170 градусів. Час зазвичай варіюється від 60 до 90 хвилин, залежно від розміру та товщини ковбаси. Впродовж першої половини часу приготування рекомендується припікати ковбасу без покриття, щоб вона здобула золотисту скоринку. Потім можна покрити її фольгою, щоб запобігти пересиханню, і продовжити запікання до повного приготування всередині. Важливо використовувати м'ясний термометр, щоб переконатися, що внутрішня температура ковбаси досягла безпечного рівня, який зазвичай становить близько 70°C для курячого м'яса.

Шинка

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

– 1,5 – 2 кілограми свинячої шинки;– 2 столові ложки томатної пасти;– 2 зубчики часнику, подрібнені;– 2 столові ложки олії;– сіль і перець до смаку;– 500 грамів помідорів;– 1 головка часнику;– 2 гілочки розмарину;– 1 лавровий лист.

Приготування:

Розігрійте духовку до 150°C. Викладіть шинку в глибоку форму для запікання. У невеликій мисці змішайте томатну пасту, подрібнений часник, олію, сіль, перець і змастіть цією сумішшю шинку з усіх боків. Застеліть шинку папером для випікання та накрийте її подвійним шаром алюмінієвої фольги. Випікайте 4 години. Зніміть фольгу і папір для випікання, а поруч з шинкою викладіть помідори на гілочках, розрізану горизонтально навпіл головку часнику, лавровий лист і голки розмарину. Поставте в духовку і продовжуйте випікати 30 хвилин або поки помідори не будуть готові. Дістаньте шинку з духовки і відставте на 20 хвилин, щоб м'ясо ввібрало сік. Подавайте з печеними помідорами і отриманим соусом.

Корейка у рукаві

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

– пів кілограма свинячої корейки без кісток;– 3 зубчики часнику;– 2 столові ложки гірчиці;– 2 столові ложки олії;– сіль і перець до смаку;– чебрець до смаку;– майоран до смаку;– розмарин до смаку;– трохи червоного вина (за бажанням) до смаку.

Приготування:

Свинячу корейку ретельно промийте і обсушіть. Приготуйте маринад – змішайте гірчицю, продавлений часник і всі спеції. Цією сумішшю слід натерти свинячу корейку маринадом, накрити фольгою і залишити в холодильнику на кілька годин (краще на ніч). Розігрійте духовку до 180 градусів, нагрів "верх-низ". Дістаньте м'ясо з холодильника і помістіть його в рукав. Злегка полийте олією і, якщо хочете, червоним вином. Випікайте близько години.

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