Варені яйця – універсальний продукт, який можна використовувати для різноманітних страв, особливо на Великдень. Важливо правильно їх зберігати, щоб гарантувати якість та безпеку харчування.

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Тривалість зберігання варених яєць

Тривалість зберігання варених яєць може залежати від кількох факторів. Варені яйця можна зберігати у холодильнику впродовж одного тижня. Після цього терміну вони можуть втратити свій смак і якість.

Поза холодильником: до 2 годин. Якщо варені яйця були залишені при кімнатній температурі, їх можна зберігати тільки дві години.

Що робити, щоб яйця довше зберігалися / Фото unsplash

Як правильно зберігати варені яйця

Після закінчення варіння швидко охолоджуйте яйця, погрузивши їх у крижану воду. Це допоможе запобігти переварюванню жовтків і збереже структуру яєчного білка.

Після охолодження зберігайте варені яйця у холодильнику. Вони повинні бути укладені у контейнер або пластикову упаковку, щоб запобігти неприємним запахам та впливу інших продуктів.

Не ламайте шкарлупу яйця до того, як ви збираєтеся його використовувати. Це запобігає проникненню бактерій та забезпечує тривалий термін зберігання.

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