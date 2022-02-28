Якщо залишились варені яйця: готуємо салат і фаршировані "човники"

28 лютого 2022 , 11:27
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Зварили забагато курячих яєць і тепер не знаєте, як їх спожити? Ось два чудових рецепти, які допоможуть вам упоратися з надлишком продукту.

Звісно, варені курячі яйця можна просто нарізати й змішати з майонезом та зеленою цибулею. Буде смачно, але банально. Пропонуємо почастувати родину цікавішими стравами.

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Салат із яєць та плавлених сирків

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4


Фото Nami-nami

Інгредієнти:
 – 6 варених курячих яєць;
 – 3 плавлених сирки;
 – 2 зубчики часнику;
 – майонез;
 – мелений чорний перець.

Приготування:

  1. Натріть на грубій тертці плавлені сирки та почищені від шкаралупи варені яйця.
  2. Додайте до них пропущений крізь прес часник.
  3. Присмачте все перцем, заправте майонезом і перемішайте.
  4. Подавайте салат на хлібі, грінках або зі свіжим салатом.

Смачного!

Рецепт яєчних "човників", фаршированих грибами

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 20 штук


Фото Times food

Інгредієнти:
 – 10 варених яєць;
 – 100 грамів печериць;
 – майонез;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – 1 столова ложка олії;
 – 2 столові ложки соєвого соусу.

Приготування:

  1. Почищені від шкаралупи яйця розріжте навпіл, вийміть із них жовтки й розімніть виделкою.
  2. Цибулю наріжте дрібними кубиками й обсмажте на олії (3 – 4 хвилини).
  3. Гриби дрібно наріжте й обсмажте з цибулею (3 – 4 хвилини).
  4. Присмачте гриби соєвим соусом, перемішайте й тушкуйте ще 2 хвилини.
  5. Змішайте жовтки з грибами, додайте майонез і ще раз перемішайте.
  6. Половинки яєчних білків начиніть грибною масою й подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак