Якщо залишились варені яйця: готуємо салат і фаршировані "човники"
28 лютого 2022 , 11:27Читать новость на русском
Зварили забагато курячих яєць і тепер не знаєте, як їх спожити? Ось два чудових рецепти, які допоможуть вам упоратися з надлишком продукту.
Звісно, варені курячі яйця можна просто нарізати й змішати з майонезом та зеленою цибулею. Буде смачно, але банально. Пропонуємо почастувати родину цікавішими стравами.
Читайте також Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркою
Салат із яєць та плавлених сирків
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4
Фото Nami-nami
– 6 варених курячих яєць;
– 3 плавлених сирки;
– 2 зубчики часнику;
– майонез;
– мелений чорний перець.
Приготування:
- Натріть на грубій тертці плавлені сирки та почищені від шкаралупи варені яйця.
- Додайте до них пропущений крізь прес часник.
- Присмачте все перцем, заправте майонезом і перемішайте.
- Подавайте салат на хлібі, грінках або зі свіжим салатом.
Смачного!
Рецепт яєчних "човників", фаршированих грибами
- Час: 20 хвилин
- Порції: 20 штук
Фото Times food
– 10 варених яєць;
– 100 грамів печериць;
– майонез;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 1 столова ложка олії;
– 2 столові ложки соєвого соусу.
Приготування:
- Почищені від шкаралупи яйця розріжте навпіл, вийміть із них жовтки й розімніть виделкою.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками й обсмажте на олії (3 – 4 хвилини).
- Гриби дрібно наріжте й обсмажте з цибулею (3 – 4 хвилини).
- Присмачте гриби соєвим соусом, перемішайте й тушкуйте ще 2 хвилини.
- Змішайте жовтки з грибами, додайте майонез і ще раз перемішайте.
- Половинки яєчних білків начиніть грибною масою й подавайте до столу.
Смачного!