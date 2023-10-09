Не лише шарлотка і штрудель: що приготувати з яблук на десерт

Восени яблука стають доступними за ціною, тому ми пропонуємо приготувати з них смачні та яскраві десерти до чаю чи кави.

Ми знаємо як ви любите яблучні десерти, тому 24 канал підготував три рецепти смачної випічки на будь-який смак. Обирайте той який довподоби, або готуйте усі три.

Читайте також Особливі страви з фрикадельок, які не залишаться на завтра

Запечені яблука

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

– 4 яблука;– 2 столові ложки меду;– волоські горіхи.

Приготування:

Миємо та видаляємо з яблук серединки не пошкоджуючи їхню цілісність.



Запечені яблука / Фото Delish

Підсмажуємо волоські горіхи на сухій сковорідці кілька хвилин. Нарізаємо їх грубими шматочками. Перемішуємо з медом та викладаємо у яблука.

Запікаємо яблука в духовці при 180 градусах 30 хвилин.

Французький яблучний тарт-татен

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6

– 150 грамів борошна;– 130 грамів замороженого вершкового масла;– 40 грамів цукру;– 40 грамів жовтків;– 2 грамів розпушувача;– 1 грам солі.– 4 – 5 яблук;– 150 грамів цукру;– ваніль.

Приготування:

Змішайте борошно з розпушувачем, посоліть та натріть масло на грубій тертці.

Перемішайте масу до крихти.

Змішайте жовток з цукром та додайте до борошна. Замісіть тісто.

Розкачайте тісто колом діаметром 22 сантиметри між двома шарами пергаменту. Відправте тісто в холодильник на 20 – 30 хвилин охолодитися.



Яблучний тарт-татен / Фото NYT Cooking

Розтопіть цукор до карамелі. Перелийте його на пергамент.

Яблука почистіть від шкірки та видаліть серцевини. Розріжте їх на чотири частини.

Охолоджену карамель подрібніть блендером в крихту.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

На дно круглої форми викладіть пергамент для випікання.

Висипте половину подрібненої карамелі.

Викладіть на карамель яблука, знову посипте крихтою та накрийте тістом.

Випікайте тарт 30 – 40 хвилин.

Готовий пиріг переверніть і подавайте до столу гарячим.

Пляцок "Сльози ангела"

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

– 80 грамів м'якого масла;– 80 грамів цукру, ваніль;– 3 жовтки;– 80 грамів сметани;– 150 грамів борошна;– 8 грамів розпушувача;– 1 столова ложка молока.– 4 – 5 яблук;– 1/3 чайної ложки кориці;– 30 грамів крохмалю;– 1 столова ложка лимонного соку.– 3 яєчні білки;– 80 грамів цукру.

Приготування:

️М'яке масло з'єднуємо з цукром, збиваємо міксером до білого кольору 3 хвилини. Додаємо по одному жовтки, щоразу збиваємо по хвилині. Далі додаємо сметану, збиваємо, просіюємо борошно, розпушувач, додаємо молоко і замішуємо густе пухке тісто.

️Викладаємо тісто в форму діаметром 21 сантиметр, застелену пергаментом, робимо невеликі бортики ложкою.



Яблучний пляцок Сльози ангела / Фото Апостроф

️Яблука чистимо, дрібно нарізаємо, змішуємо з корицею і крохмалем, викладаємо зверху тіста.

️Запікаємо 35 хвилин при 180 градусах в попередньо розігрітій духовці.

️Для меренги збиваємо цукор з білками до стійких піків, викладаємо зверху яблук і допікаємо ще 15 хвилин.

Пиріг охолоджуємо і нарізаємо.

Смачного!

Сподобалися рецепти? Спробуйте також приготуватиз дірочками.