Три страви зі цвітної капусти: домашні рецепти

Smachno News підготували для вас три прості рецепти страв зі цвітної капусти – смажену в клярі, запечену у духовці, овочевий суп, які ви легко можете приготувати вдома.
Цвітна капуста містить багато вітамінів та мікроелементів. Для приготування страв використовують свіжу капусту або заморожену. Суцвіття капусти можна смажити, готувати у духовці, варити. Її додають до різноманітних страв – супів, салатів, а також подають у вигляді гарніру.
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Обсмажена капуста в клярі
Інгредієнти:
– 400 грамів цвітної капусти;
– 1 яйце;
– 150 грамів борошна;
– соняшникова олія;
– 100 мілілітрів молока;
– сіль, перець.
Смажена цвітна капуста/ Фото pexels.com
- Для приготування ретельно помийте капусту, розріжте на суцвіття.
- У каструлю з окропом викладіть суцвіття капусти, варіть 3-5 хвилин.
- У мисці змішайте яйце з молоком, додайте сіль, перець, борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
- Капусту занурте у кляр і обсмажте на розігрітій пательні з олією до золотої скоринки.
Капуста запечена у духовці
Інгредієнти:
– 400 грамів цвітної капусти;
– оливкова олія;
– лимонний сік;
– сіль, перець.
Цвітна капуста запечена в духовці/ Фото unsplash.com
- Для приготування ретельно помийте капусту, розріжте на суцвіття.
- Розігрійте духовку до 200 градусів, вистеліть деко пергаментом, викладіть капусту, додайте сіль, перець, збризніть лимонним соком, оливковою олією та відправте запікатись на 40-45 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку.
Овочевий суп з цвітної капусти
Інгредієнти:
– 500 грамів цвітної капусти;
– 2-4 картоплі;
– 1-2 моркви;
– 1 цибуля;
– петрушка;
– лавровий лист;
– сіль, перець.
Овочевий суп зі цвітною капустою/ Фото freepik.com
- Для приготування супу помийте, розділіть на суцвіття капусту.
- Картоплю, моркву помийте, почистіть, наріжте кубиками.
- Моркву натріть на грубій тертці.
- Цибулю почистіть від лушпиння, подрібніть ножем.
- У каструлю з окропом викладіть картоплю, капусту, додайте сіль, перець, лавровий лист.
- На пательні обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки, додайте у суп, варіть 15-20 хвилин до готовності.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- Викладіть готовий суп у тарілку, задекоруйте петрушкою. Смачного!