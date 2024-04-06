Чудовий смак та вишукана подача: як приготувати салат з айсбергом

6 квітня 2024, 14:33
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Джерело:

Kwestia smaku

Салат айсберг є одним з найпопулярніших видів зелені. Цей сорт салату відомий своєю хрусткою текстурою та освіжаючим смаком, що робить його ідеальним варіантом для закуски.

Айсберг чудово поєднується з різними інгредієнтами, такими як томати, огірки, перець, морква та куряче м'ясо. Він може бути використаний як основа для салатів, сендвічів, бургерів або навіть гарячих страв.

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Що приготувати з салатом айсберг

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– пів головки салату айсберг;
– 4 столові ложки подрібненої цибулі;
– 2 столові ложки подрібненої петрушки;
– 1 червоний перець;
– 1/4 цибулини;
– 1 огірок;
– 1 помідор;
– 80 грамів м'якого сиру;
– соус: 4 столові ложки оливкової олії екстра, 1 столова ложка лимонного соку, 1 чайна ложка меду, сіль, перець, 1 чайна ложка орегано.

Приготування:

  1. Салат промийте і ретельно обсушіть.
  2. Наріжте його і покладіть в миску.
  3. Додайте цибулю і петрушку і перемішайте.
  4. Додайте нарізаний кубиками перець і дрібно нарізану цибулю.
  5. Додайте очищені та розрізані навпіл огірки та нарізані кубиками помідори або нарізані навпіл помідори черрі.
  6. Змішайте все у салатнику.
  7. Інгредієнти для соусу ретельно перемішайте та полийте листя салату.
  8. Перекладіть в салатник і прикрасьте зверху кубиками сиру.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська