Чудовий смак та вишукана подача: як приготувати салат з айсбергом
6 квітня 2024, 14:33Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Салат айсберг є одним з найпопулярніших видів зелені. Цей сорт салату відомий своєю хрусткою текстурою та освіжаючим смаком, що робить його ідеальним варіантом для закуски.
Айсберг чудово поєднується з різними інгредієнтами, такими як томати, огірки, перець, морква та куряче м'ясо. Він може бути використаний як основа для салатів, сендвічів, бургерів або навіть гарячих страв.
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Що приготувати з салатом айсберг
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– пів головки салату айсберг;
– 4 столові ложки подрібненої цибулі;
– 2 столові ложки подрібненої петрушки;
– 1 червоний перець;
– 1/4 цибулини;
– 1 огірок;
– 1 помідор;
– 80 грамів м'якого сиру;
– соус: 4 столові ложки оливкової олії екстра, 1 столова ложка лимонного соку, 1 чайна ложка меду, сіль, перець, 1 чайна ложка орегано.
Приготування:
- Салат промийте і ретельно обсушіть.
- Наріжте його і покладіть в миску.
- Додайте цибулю і петрушку і перемішайте.
- Додайте нарізаний кубиками перець і дрібно нарізану цибулю.
- Додайте очищені та розрізані навпіл огірки та нарізані кубиками помідори або нарізані навпіл помідори черрі.
- Змішайте все у салатнику.
- Інгредієнти для соусу ретельно перемішайте та полийте листя салату.
- Перекладіть в салатник і прикрасьте зверху кубиками сиру.