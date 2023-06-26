Оригінальне поєднання з нетиповою заправкою: салат з зелених помідорів

26 червня 2023, 18:22
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Джерело:

food obozrevatel

Зелені помідори – це плоди, які господині зазвичай не знають куди подіти. Приготуйте цю особливу закуску і насолодіться оригінальним та нетиповим смаком.

Салат з зелених помідорів – поживна та дуже апетитна закуска. Ця страва особливо смакуватиме з картоплею та смаженим м'ясом.

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Рецепт салату з зелених помідорів

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Просто та апетитно / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 2 кілограми зелених помідорів;
– 1 морква;
– 2 цибулі;
– 10 – 12 зубчиків часнику;
– 4 лаврових листи;
– 7 – 8 горошин чорного перцю;
– 1 болгарський перець;
– пів перцю чилі;
– пучок петрушки;
– пучок кропу;
– 60 мілілітрів оцту;
– 80 мілілітрів олії;
– 2 чайні ложки цукру;
– 3 чайні ложки солі.

Приготування:

  • Ретельно помийте помідори та розділіть їх на 6 – 8 одинакових частинок.
  • Почистіть цибулю, моркву, часник та болгарський перець від насіння.
  • Цибулю наріжте на півкільця середнього розміру, а моркву – соломкою.
  • Наріжте часник тоненькими слайсами, а болгарський перець – соломкою.
  • Половинку перцю чилі також подрібніть ножем.
  • Зелень промийте під проточною водою та нашаткуйте.
  • У глибокій ємкості з'єднайте всі інгредієнти.
  • Додайте спеції, олію та ретельно перемішайте.
  • Помістіть у холодильник мінімум на 10 годин і смакуйте.
  • Якщо хочете зберегти цей салат на зиму, розкладіть його у чисті та попередньо стерилізовані банки та закупорте.
Для того, щоб прохолодною зимою мати теплу згадку про літо, приготуйте цей компот.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська