Оригінальне поєднання з нетиповою заправкою: салат з зелених помідорів
26 червня 2023, 18:22Читать новость на русском
Джерело:food obozrevatel
Зелені помідори – це плоди, які господині зазвичай не знають куди подіти. Приготуйте цю особливу закуску і насолодіться оригінальним та нетиповим смаком.
Салат з зелених помідорів – поживна та дуже апетитна закуска. Ця страва особливо смакуватиме з картоплею та смаженим м'ясом.
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Рецепт салату з зелених помідорів
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Просто та апетитно / Фото unsplashІнгредієнти:
– 2 кілограми зелених помідорів;
– 1 морква;
– 2 цибулі;
– 10 – 12 зубчиків часнику;
– 4 лаврових листи;
– 7 – 8 горошин чорного перцю;
– 1 болгарський перець;
– пів перцю чилі;
– пучок петрушки;
– пучок кропу;
– 60 мілілітрів оцту;
– 80 мілілітрів олії;
– 2 чайні ложки цукру;
– 3 чайні ложки солі.
Приготування:
- Ретельно помийте помідори та розділіть їх на 6 – 8 одинакових частинок.
- Почистіть цибулю, моркву, часник та болгарський перець від насіння.
- Цибулю наріжте на півкільця середнього розміру, а моркву – соломкою.
- Наріжте часник тоненькими слайсами, а болгарський перець – соломкою.
- Половинку перцю чилі також подрібніть ножем.
- Зелень промийте під проточною водою та нашаткуйте.
- У глибокій ємкості з'єднайте всі інгредієнти.
- Додайте спеції, олію та ретельно перемішайте.
- Помістіть у холодильник мінімум на 10 годин і смакуйте.
- Якщо хочете зберегти цей салат на зиму, розкладіть його у чисті та попередньо стерилізовані банки та закупорте.