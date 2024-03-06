Якщо ви сумували за цим смаком: як приготувати хрусткий салат з зеленої цибулі
6 березня 2024, 16:12Читать новость на русском
Джерело:przepisy
На прилавках продуктових магазинів все частіше з'являється свіжа та ароматна зелена цибуля. Вона є чудовим інгредієнтом для найрізноманітніших страв.
Хрусткий салат з зеленої цибулі та маринованих огірків є весняним хітом і точно має бути у вас на столі. Ця страва може бути закускою або ж доповненням до м'яса.
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Рецепт салату з зеленої цибулі
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 6 – 7 маринованих огірків;
– 8 штук редиски;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 – 2 помідори;
– пучок зеленої цибулі;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Овочі та зелену цибулю помийте.
- Редиску обберіть за потреби від стебел.
- Наріжте овочі дрібними кубиками разом з редискою і маринованими огірками.
- Зелену цибулю дрібно нашаткуйте і змішайте з іншими інгредієнтами.
- Додайте майонез приправа і ретельно перемішайте салат.