Якщо ви сумували за цим смаком: як приготувати хрусткий салат з зеленої цибулі

6 березня 2024, 16:12
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Джерело:

przepisy

На прилавках продуктових магазинів все частіше з'являється свіжа та ароматна зелена цибуля. Вона є чудовим інгредієнтом для найрізноманітніших страв.

Хрусткий салат з зеленої цибулі та маринованих огірків є весняним хітом і точно має бути у вас на столі. Ця страва може бути закускою або ж доповненням до м'яса.

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Рецепт салату з зеленої цибулі

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 – 7 маринованих огірків;
– 8 штук редиски;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 – 2 помідори;
– пучок зеленої цибулі;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Овочі та зелену цибулю помийте.
  2. Редиску обберіть за потреби від стебел.
  3. Наріжте овочі дрібними кубиками разом з редискою і маринованими огірками.
  4. Зелену цибулю дрібно нашаткуйте і змішайте з іншими інгредієнтами.
  5. Додайте майонез приправа і ретельно перемішайте салат.
Необхідно знати, щоб правильно зберігати: де найкраще тримати цибулю.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська