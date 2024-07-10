Найкраща консервація липня: ці рецепти краще зберегти, щоб не забути зробити
10 липня 2024, 12:34Читать новость на русском
Липень – розпал сезону закруток. Тут і соуси, і варення та навіть огірки.
Той, хто подбав про наповнення своєї комори влітку, зможе не переживати про холодні зимові дні, повідомляє Смачно 24. Є кілька закруток, які обов'язково слід зробити у липні.
До теми Закрутка з вашого дитинства: рецепт огіркового салату "Ніжинський"
Варення з малини
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм малини;
– 1 кілограм цукру.
Приготування:
- На початку чисту малину потрібно перебрати, щоб не було листочків.
- Висипте ягоди в каструлю з товстим дном і, помішуючи, нагрівайте до виділення соку (5 – 10 хвилин).
- Потім додайте цукор і продовжуйте варити до повного розчинення.
- Під час смаження ягід піну потрібно збирати.
- Через 15 хвилин розлийте гаряче малинове варення в чисті ошпарені банки.
- Прикрийте кришками.
- Всі банки з малиновим варенням потрібно пастеризувати протягом 10 хвилин.
- Готове варення щільно закупорте.
Домашній соус
- Час: 4 години
- Порцій: 14 банок по 330 мілілітрів
– 10 кілограмів солодких помідорів;
– 1,5 кілограма цибулі;
– 15 зерен запашного перцю;
– 8 лаврових листків;
– 4 гвоздики;
– 1 столова ложка меленого перцю;
– 3 столові ложки кам'яної солі;
– 1 столова ложка меленої кориці;
– 0,5 склянки яблучного оцту;
– 4 столові ложки цукру.
Приготування:
- Помийте помідори, видаліть плодоніжки та зіпсуті частинки помідорів.
- Розріжте помідори і перемеліть на домашньому комбайні або ручній м’ясорубці.
- Додайте до помідорової маси всі спеції і почніть готувати. Накрийте кришкою до кипіння.
- Після закипання зніміть кришку і проваріть їх ще 1,5 години, поки з них не випарується вода. Перемішуйте приблизно кожні пів години.
- Залежно від соковитості помідорів і бажаної консистенції кетчупу такий соус можна варити до 7 годин. Чим довше варити помідори, тим густішим буде кетчуп.
- Коли помідори загуснуть, додайте очищену і нарізану на дрібні кубики цибулю і проваріть разом з помідорами ще 1 годину.
- За бажанням пропустіть кетчуп через сито, але якщо хочете зберегти неоднорідну консистенцію, то можна пропустити цей етап.
- Розлийте соус в простерилізовані банки та щільно закрутіть.
Варення з огірків та кабачків
- Час: 30 хвилин + 20 хвилин на пастеризацію
- Порцій: 4
– 1 кілограм огірків;
– 1 кілограм жовтих кабачків;
– 300 грамів цукру;
– 4 упаковки желе із лимонним або ананасовим смаком.
Приготування:
- Промиті огірки і кабачки почистіть від шкірки та наріжте дрібними кубиками.
- Викладіть їх у велику каструлю з товстим дном, засипте цукром і перемішайте.
- Варіть під кришкою на повільному вогні, овочі повинні розваритися і пустити сік. Це займе близько 30 – 40 хвилин.
- Зніміть овочі з вогню, всипте желе, помішуйте, поки воно не розчиниться.
- Гаряче варення перекладіть в пастеризовані, сухі банки та накрийте кришками.
- Налийте в каструлю гарячу воду, залиште кілька сантиметрів. Доведіть воду до кипіння, на дно каструлі викладіть кухонний рушничок та поставте туди банки з варенням.
- Через 20 хвилин відставте банки з води, щільно закрутіть їх і поставте догори дном.