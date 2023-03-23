Веганський шашлик з тофу – рецепт Володимира Ярославського
23 березня 2023, 10:08Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Зараз зрадіють ті, хто обожнюють корисні рецепти. Бо ми будемо готувати веганський шашлик з тофу.
Часто бачите на прилавках магазинів дивний продукт, який називають тофу? Його часто вживають вегетаріанці, адже в раціоні він заміняє їм м'ясо, коров'ячий сир. Оскільки тофу не має вираженого смаку, для нього використовують завжди багато спецій.
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Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом шашлику з тофу без м'яса та запевняє, що він вам неодмінно сподобається.
Рецепт шашлику з тофу
- Час: 2 – 4
- Порції: 2
– 500 грамів тофу;
– 120 грамів веганського йогурту;
– 30 грамів соусу барбекю;
– 5 грамів соєвого соусу;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– мелений коріандр;
– гірчиця;
– копчена паприка;
– 3 зубчики часнику.
Приготування:
- Тофу рвемо руками або розділяємо на кубики ножем. Окремо змішуємо веганський йогурт, соуси і спеції та додаємо тофу, перемішуємо й ставимо на 2 – 4 години в холодильник маринуватись.
- Дістаємо промаринований тофу з холодильника й нанизуємо його на замочені заздалегідь бамбукові шпажки.
- Розігріваємо духовку на 220 градусів та запікаємо 12 – 15 хвилин.
Смачного!