Веганський шашлик з тофу – рецепт Володимира Ярославського

23 березня 2023, 10:08
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Джерело:

Володимир Ярославський

Зараз зрадіють ті, хто обожнюють корисні рецепти. Бо ми будемо готувати веганський шашлик з тофу.

Часто бачите на прилавках магазинів дивний продукт, який називають тофу? Його часто вживають вегетаріанці, адже в раціоні він заміняє їм м'ясо, коров'ячий сир. Оскільки тофу не має вираженого смаку, для нього використовують завжди багато спецій.

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Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом шашлику з тофу без м'яса та запевняє, що він вам неодмінно сподобається.

Рецепт шашлику з тофу

  • Час: 2 – 4
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 500 грамів тофу;
 – 120 грамів веганського йогурту;
 – 30 грамів соусу барбекю;
 – 5 грамів соєвого соусу;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – мелений коріандр;
 – гірчиця;
 – копчена паприка;
 – 3 зубчики часнику.

Приготування:

  • Тофу рвемо руками або розділяємо на кубики ножем. Окремо змішуємо веганський йогурт, соуси і спеції та додаємо тофу, перемішуємо й ставимо на 2 – 4 години в холодильник маринуватись.

  • Дістаємо промаринований тофу з холодильника й нанизуємо його на замочені заздалегідь бамбукові шпажки.
  • Розігріваємо духовку на 220 градусів та запікаємо 12 – 15 хвилин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак