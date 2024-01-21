Що додати до борщу, щоб він був ідеально червоним: ви будете здивовані результатом
Джерело:kuchnia
Для того, щоб приготувати смачний борщ, необхідно зібрати всі необхідні інгредієнти, взяти бабусин рецепт та знати кілька кулінарних секретів. Є інгредієнти, які здатні зробити цю страву ще апетитнішою.
Червоний борщ – це традиційна українська страва, яку вже століттями готують у наших домівках. Щоб він був смачним та мав насичений колір, варто запам'ятати кілька правил.
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Через що борщ втрачає колір
Бетаїн (речовина, яка міститься в буряку) відповідає за насичений темно-бордовий колір борщу. Проте ця речовина досить нестабільна і на неї впливають різні фактори.Причини через які борщ може втратити колір:
– занадто довгий час приготування,
– висока температура,
– забагато буряка.
Що робити, якщо борщ втратив колір
Якщо ви помітили, що борщ під час варіння втрачає колір – не панікуйте. Ви ще можете його врятувати. Чудовий спосіб зберегти гарний колір борщу – підкислити його оцтом. Достатньо столової ложки спиртового оцту або пів склянки яблучного оцту.
Старовинна українська страва / Фото pexels
Також у страву можна додати лимонний сік або сік маринованих огірків. У випадку з лимоном будьте обережні, щоб цитрусовий аромат не затьмарив буряк, а сік маринованих огірків можна додати в більшій кількості, за умови, що борщ ви любите кислим.
Як уникнути втрати кольору борщу
Щоб борщ не втратив колір, при його варінні дотримуйтеся кількох правил.
- Варіть борщ на повільному вогні, тільки до м'якості овочів.
- Не доводьте борщ до кипіння.
- Буряк слід додавати тільки в кінці варіння.
Дотримуючись цих порад, ви приготуєте смачний і ароматний борщ насиченого червоного кольору.Що приготувати на десерт: смачні яблука у млинцевому тісті.